Oksana Pikul pribloškė gerbėjus: paviešino seksualų šokį

Akimirkomis ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Pribloškė sekėjus
Savo paskyroje moteris sekėjams pademonstravo ir seksualumą, ir eleganciją.
Štai kadruose, paviešintuose prieš kelias dienas, ji įsiamžino paplūdimyje, jodinėdama ant žirgo. O. Pikul nuotraukose vilkėjo elegantišką, akį traukiančią raudoną suknelę.
Kiek vėliau ji pasidalijo ir atviresniais vaizdais, kuriuose pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas.
Vaizdo įraše ji tik su maudymosi kostiumėliu seksualiai šoko paplūdimyje, palydėdama saulę.
Šie įrašai, akivaizdu, prikaustė sekėjų dėmesį – surinko po daugiau nei tūkstantį patiktukų bei ne vieną komentarą. Žmonės rašė:
- „Įspūdinga. Labai romantiška.“
- „Nuostabaus grožio esate.“
- „Labai nuostabiai graži.“
- „Tobula.“
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