Oksana Pikul mėgaujasi prabanga Egipte: štai kiek šiame viešbutyje tektų pakloti už naktį

O. Pikul „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdų iš Hurgados.
Oksana Pikul mėgaujasi poilsiu
Nuotraukose matyti saulės nutviekstas baseinas, modernūs pastatai ir išpuoselėta viešbučio aplinka.
Moteris pasirinko „Rixos Premium Magawish Bay View“ – penkių žvaigždučių viešbutį prie Raudonosios jūros, siūlantį „ultra viskas įskaičiuota“ poilsį.
Kurorte svečių laukia baseinai, restoranai, barai, SPA paslaugos ir paplūdimys. Viešbutis įsikūręs netoli Hurgados tarptautinio oro uosto, todėl keliautojams patogu pasiekti apgyvendinimo vietą.
Tiesa, šis poilsis gali atsieiti nemenką sumą.
Viešai skelbiamuose pasiūlymuose matyti, kad nakvynė dviem kainuoja maždaug nuo 400 eurų už naktį. Galutinė kaina priklauso nuo pasirinktos datos ir kambario tipo.