Pamačius, ką išdarinėja buvęs sužadėtinis, Oksana Pikul nesusilaikė: „Koks čia...“

„Instagrame“ D. Dirkstys pasidalijo akimirkomis, kuriose užfiksuotas kartu su socialinių tinklų žvaigžde Gerda Bieliauskaite.
Sureagavo Oksana Pikul
„Season 3“ (liet. „Trečiasis sezonas“), – brūkštelėjo D. Dirkstys prie paviešinto vaizdo įrašo.
Vaizdo įraše matyti, kaip D. Dirkstys, rankose laikydamas gėlių puokštę, laukia pasirodančios Gerdos Bieliauskaitės. Jai atėjus, vyras įteikia gėles, o netrukus jiedu pasibučiuoja.
Pamačiusi, ką išdarinėja buvęs sužadėtinis, netrukus į tai sureagavo ir Oksana Pikul.
Socialiniame tinkle „Instagram“ ji trumpai brūkštelėjo: „Nebuvo šiandien to jausmo, kad koks čia dugnas? Be komentarų.“
Primename, kad kiek anksčiau nuomonės formuotoja G. Bieliauskaitė socialiniame tinkle pasidalijo susirašinėjimu su žinomu kovotoju, tuo metu buvusiu O. Pikul sužadėtiniu D. Dirksčiu.
„Instagramo“ istorijoje moteris pasidalijo susirašinėjimo ekrano kopija.
„O kažkada ir aš turėjau šansą. O dabar matau, kaip elgiasi su Oksana gražiai ir ten galėjau galbūt būti aš po toksiškų santykių. Oh well. Sėkmės jiems“, – brūkštelėjo ji.
Paviešintame pokalbyje matyti, kad Gerda pasiteiravo kovotojo, kaip jam sekasi.
Netrukus jis atsakė esantis Romoje, kur jo laukė pasaulio čempionatas. Iškart po jo Dominykas planavo skristi į Tailandą ir pakvietė prisijungti Gerdą.
Nepaisant stulbinančio kvietimo, nuomonės formuotoja atsisakė vykti kartu.