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TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdęs, ką apie jį kalba viešumoje, Dirkstys kirto iš peties: „Nesutinku“

2026-10-31 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 13:50
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Po kovos su Sergejumi Maslobojevu karjerą baigęs Dominykas Dirkstys socialiniuose tinkluose pasidalino didžiausiais savo karjeros pasiekimais. Anot kovotojo, jis per karjerą iškovojo net 106 pergales, o 4 patirtų pralaimėjimų D. Dirkstys nepripažįsta.

Po kovos su Sergejumi Maslobojevu karjerą baigęs Dominykas Dirkstys socialiniuose tinkluose pasidalino didžiausiais savo karjeros pasiekimais. Anot kovotojo, jis per karjerą iškovojo net 106 pergales, o 4 patirtų pralaimėjimų D. Dirkstys nepripažįsta.

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„Per savo karjerą turėjau 110 kovų: iškovojau 106 pergales ir patyriau 4 pralaimėjimus (nė su vienu nesutinku). 60 kovų baigėsi anksčiau laiko“, – skaičiavo D. Dirkstys.

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Viską suskaičiavo

D. Dirkstys 5 kartus laimėjo Lietuvos muaythai čempionatą, 3 sykius – Lietuvos kikbokso čempionatą, taip pat tapo Europos jaunių muaythai čempionu ir Baltijos muaythai čempionu. Per 2025 m. D. Dirkstys susirinko UTMA, Europos ir pasaulio čempiono diržus, Tiesa, reikia pažymėti, kad Europos ir pasaulio čempionatus D. Dirkstys laimėjo mažai kam žinomose organizacijose.

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UTMA ringe D. Dirkstys patyrė 3 nesėkmes. Jį du kartus įveikė Mindaugas Narauskas, o sykį – S. Maslobojevas. Tiesa, bent jau antrasis D. Dirksčio pralaimėjimas M. Narauskui sukėlė nemažai abejonių. Tą kartą „Titano“ klubo narys M. Narauskas pagal teisėjus trijuose iš penkių raundų buvo geresnis už D. Dirkstį.

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Po kovos D. Dirkstys buvo itin nepatenkintas tokiu sprendimu bei sakė, kad teisėjavo M. Narauskui palankūs teisėjai. D. Dirkstys rašė, kad vienas iš teisėjų buvo M. Narausko komandos narys bei pasidalino nuotrauka, kurioje su „Titano“ klubo nariais būtent tas teisėjas ir buvo įsiamžinęs.

„Ai, ir visiems tiems, kurie klausia, kodėl Šiuška nebeteisėjauja UTMA, tai todėl, kad Dominyko Dirksčio antra kova prieš Mindaugą Narauską buvo tas pats „vsio zakonyj“ modelis“, – sakė UTMA vadovas Viktoras Gecas.

2019 m. pasaulio jaunių muaythai čempionato pusfinalyje D. Dirkstys taškais 27:30 turėjo pripažinti ruso Igorio Jekimenko pranašumą. Tąkart lietuviui atiteko bronza.

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