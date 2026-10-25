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Plintančiame vaizdo įraše – įsiutęs Sergejus Maslobojevas: pratrūko keiksmais

2026-10-25 09:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 09:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilnių šeštadienį sudrebino „UTMA 20“ renginys, kuriame netrūko emocijų. Vienu emocingiausių vakaro epizodų tapo ir Sergejaus Maslobojevo elgesys. 

Sergejus Maslobojevas (nuotr. BNS, stop kadras)
GALERIJA (16)

Vilnių šeštadienį sudrebino „UTMA 20“ renginys, kuriame netrūko emocijų. Vienu emocingiausių vakaro epizodų tapo ir Sergejaus Maslobojevo elgesys. 

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Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame matyti itin įsiutęs S. Maslobojevas. 

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 20“: Tomas Pakutinskas – Ion Grigore (10.24)

Vaizdo įraše – įsiutęs Maslobojevas

Taip jis bandė įkvėpti savo kolegą Tomą Pakutinską. 

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Tai buvo svorio kategorijos virš 95 kg pagal kikbokso taisykles su MMA pirštinėmis kova, kuri buvo ir paskutinė T. Pakutinskui. 

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„Neu***k manęs, tavo paskutinė kova, trys minutės ir važiuoji namo“, – T. Pakutinską prieš trečią raundą motyvavo S. Maslobojevas.

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@the.greatestful #maslobojev #supykes #utma ♬ son original - 𝒔𝒐𝒖𝒉𝒂𝒊𝒃³¹ 🇨🇵

Pats T. Pakutinskas prieš trečią raundą pripažino, kad nebeturi jėgų.

T. Pakutinskas stengėsi atlikti smūgių serijas ir nors I. Grigore sunkiai stovėjo, bet nekrito ant žemės. Visgi rumunas, panašu, kad pamiršo, jog T. Pakutinsko koja yra traumuota ir jis nebeatlikinėjo smūgių į ją bei bandė keistis smūgiais rankomis. Per likusį laiką abu kovotojai jau praktiškai nebeturėjo jėgų ir nors smūgiavo, tačiau daugelis tų smūgių skriejo į orą ir kova buvo baigta.

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Teisėjų sprendimas užtruko itin ilgai ir kovotojai ne vieną minutę stovėjo ringe ir laukė, kol paaiškės nugalėtojas. Galiausiai teisėjai paskelbė, kad pergalę šventė T. Pakutinskas, tačiau nebuvo įvardinta, kokiu rezultatu.

„Viskas, noriu atsisveikinti su sportu, ačiū, kas palaikėte, ačiū treneriams, Andriui Šipailai, kad mane treniravo ir kentėjo mane. Ačiū Seriogai, viskas“, – sakė T. Pakutinskas.

T. Pakutinskas ir I. Grigore kovojo 2022 m. kovo 19 d. vykusiame „KOK 99“ turnyre, o tą kartą pagal MMA taisykles pirmajame raunde smaugimo veiksmu laimėjo lietuvis.

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