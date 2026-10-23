UTMA bendraturtis Ignas Grinevičius – apie tai, kas galėtų prilygti Dirksčiui ir 1 detalę jo elgesyje: „Jis vėl...“

Artėjant renginiui, organizacijos bendraturtis Ignas Grinevičius naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kokių staigmenų gali tikėtis žiūrovai, prabilo apie įdomią detalę Dominyko Dirksčio elgesyje bei įvardijo kovotoją, galintį tapti ryškiausia UTMA žvaigžde.
„Jau gyvename įprastu savaitės prieš renginį ritmu. Viskas sudėliota, beliko įgyvendinti. Kadangi panašios patirties jau turėjome daugybę kartų, manau, kad ir šį kartą viskas praeis be nesklandumų“, – šyptelėjo kelias dienas prieš renginį kalbintas Ignas.
Ko tikėtis „UTMA 20“ turnyre?
Anot pašnekovo, Vilniuje publika gali tikėtis išvysti nemažiau įspūdingą renginį nei tą, kuris vyko Kaune. Be to, pagrindinė vakaro kova (Ignas Pauliukevičius prieš Naglį Kanišauską) žada kvapą gniaužiančią atmosferą.
„Kaip ir Kaune, žiūrovai gali tikėtis puikių kovų. Esame jų paruošę net 15, o pagrindinė vakaro dvikova, mano nuomone, bus labai įdomi ir intriguojanti – Pauliukevičius prieš Kanišauską.
Kauno ir Vilniaus publikos galbūt šiek tiek skiriasi, tačiau kokią atmosferą žiūrovai sukurs, tokia ji ir bus. Tikimės, kad arena bus kuo pilnesnė. Mes iš savo pusės padarysime viską, ką galime, dėl žiūrovų“, – tikino vyras.
Tiesa, I. Grinevičiaus teigimu, ne tik pagrindinė vakaro dvikova itin stipriai traukia jo akį. Neseniai artimiau pabendravęs su kovotoju Raimondu Avlasevičiumi, vyras sakė tikisiantis įdomios jo kovos (Raimondas Avlasevičius prieš Akramą Belmekki).
„Man iš tiesų bus labai įdomus Raimondo Avlasevičiaus sugrįžimas į ringą. Rengiantis kovai teko su juo filmuotis viename maisto gaminimo epizode, todėl turėjome progą daugiau pabendrauti. Jis yra vienas iš tų kovotojų, su kuriais visada smagu ir malonu pasikalbėti.
Todėl jo sugrįžimas man bus tikrai įdomus ir smagus įvykis. Jo varžovas taip pat įdomus, tad šią kovą išskirčiau iš kitų“, – dalijosi Ignas.
Pašnekovas taip pat tikino, kad nepaisant visko, žiūrovams pataria nepraleisti nė vienos kovos – patirtis sako, kad kartais įdomiausi vingiai įvyksta tada, kai to mažiausiai tikiesi.
„Net jeigu žiūrėtume į mažesnes vakaro kovas, kurios vyks pačioje renginio pradžioje, manau, kad nė vienos jų neverta praleisti. Žinoma, visko pasitaiko – būna traumų ir kitų netikėtumų, tačiau jau ne kartą įsitikinau, kad įdomių ir stebinančių dalykų galima išvysti nuo pat pirmos renginio minutės.
Tokį patarimą duočiau ir žiūrovams – nepraleisti nė vienos kovos“, – sakė jis.
Pastebėjo svarbią detalę apie Dominyką Dirkstį
Ne paslaptis, kad apie „UTMA 19“ turnyrą, vykusį rugsėjo 26-ąją, žmonės vis dar aktyviai diskutuoja. Ypač daug dėmesio sulaukė techniniu nokautu pasibaigusi D. Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova, o vėliau karštų kalbų objektu tapo ir žinia apie Dominyko karjeros pabaigą.
Situaciją stebintis UTMA bendraturtis pasakojo, kad nuo turnyro su D. Dirksčiu nebendravo, tačiau socialiniuose tinkluose pastebėjo svarbią detalę – rodos, Dominykas „grįžta į save.“
„Dažniausiai su kovotojais bendraujame renginio savaitę. Tačiau Dominyką matome ir be asmeninio kontakto – socialiniuose tinkluose jis viešai dalijasi tuo, kuo užsiima ir ką veikia.
Man atrodo, kad jis vėl grįžo į save. Vėl ieško įvairių iššūkių, vis kam nors ką nors pasiūlo arba kažkam atsako. Socialiniuose tinkluose jis aktyvus, todėl smagu tai stebėti“, – kalbėjo vyras.
Nors apie karjeros pabaigą paskelbęs D. Dirkstys kol kas nebeplanuoja žengti į UTMA ringą, I. Grinevičius įsitikinęs, kad Lietuvos kovinio sporto pasaulyje netrūksta ryškių asmenybių.
„Manau, kad organizacijoje jau yra subrendę daug kovotojų. Bijau sumeluoti, bet, atrodo, pats Dominykas yra minėjęs, kad ir be jo tikrai bus į ką pasižiūrėti. Žinoma, Dominykas yra išskirtinė asmenybė ir išskirtinis kovotojas. Ne veltui praėjusio renginio kova su Maslobojevu sulaukė tokio didžiulio ažiotažo.
Tačiau viskas gali sėkmingai tęstis ir toliau, žmonių susidomėjimą vis dar jaučiame, tikrai galime pasiūlyti įdomių kovų. Bet Dominykas, žinoma, prideda daug savo šarmo. Jis tikrai puikiai moka parduoti kovas ir bilietus“, – neslėpė pašnekovas.
UTMA žvaigždė ir mįslinga Dirksčio ateitis
Paklaustas, kuris iš dabartinių UTMA kovotojų ateityje galėtų tapti tokia pat ryškia asmenybe kaip D. Dirkstys ir pritraukti žiūrovų dėmesį, pašnekovas ilgai nedvejojo. Jo akimis, tam potencialo turi būtent artėjančio turnyro pagrindinėje kovoje pasirodysiantis I. Pauliukevičius.
„Jeigu reikėtų išskirti vieną žmogų, turbūt pasirinkčiau Igną. Jis, sakyčiau, yra gana įvairiapusė asmenybė. Gali būti rimtas, kuklesnis ir pagarbesnis, bet gali ir pasileisti plaukus.
Manau, kad apie Igną Lietuvos koviniame sporte girdėsime dar daug metų, o publikai tikrai norėsis jį matyti“, – prognozavo vyras.
Vis dėlto kalbos apie D. Dirkstį netyla ir po jo paskelbto sprendimo baigti karjerą. Pasiteiravus, ar UTMA užkulisiuose jau buvo svarstoma galimybė ateityje kovotoją vėl išvysti ringe, UTMA bendraturtis sakė:
„Negaliu sakyti, kad būčiau apie tai su kuo nors kalbėjęs užkulisiuose. Galbūt tuo labiau domisi žmonės, kurie mūsų organizacijoje užima vykdomąsias pareigas.
Jeigu kovotojas yra aktyvus, tuomet galime jį išvysti ringe, o tada jau prasideda sąlygų ir kitų klausimų derinimas.
Dabar situacija nuo praėjusio renginio nepasikeitė. Dominykas yra išvykęs iš Lietuvos, baigęs karjerą, o spėlioti, kaip toliau pakryps jo mintys ar karjeros kelias, būtų sunku. Viskas priklausys nuo paties Dominyko valios. Pamatysime, kaip bus“, – daryti išvadų neskubėjo I. Grinevičius.
Renginio metu aplanko sunkiai nupasakojamas jausmas
Tiesa, UTMA turnyruose žiūrovų dėmesį traukia ne tik kovotojai, bet ir pats renginio vedėjas. Energingais pristatymais, emocingomis reakcijomis ir išskirtiniu bendravimu su publika pasižymintis vyras neslepia, kad toks jo vedimo stilius – neatsiejama renginio dalis.
Paklaustas, ar po praėjusio turnyro sulaukė kritikos ir ar ketina ką nors keisti, jis turėjo tvirtą atsakymą.
„Nemanau, kad kovinio sporto renginyje turėtų būti kapinių atmosfera (juokiasi). Mano vedimo stilius yra pastebimas ir turbūt tokia yra mano užduotis – suteikti renginiui papildomo šarmo, atkreipti dėmesį į kovas.
Jeigu pristatymas būtų labai kuklus, kovos kuklios, o galiausiai ir patys kovotojai kuklūs, tai nebūtų šou. O UTMA užduotis vis dėlto yra sukurti ir gerą šou. Todėl į savo darbą žiūriu labai atsakingai. Stengsiuosi jį atlikti kuo geriau ir šį kartą. Tikrai vėl būsiu kupinas energijos“, – teigė jis.
Nors žiūrovams gali pasirodyti, kad prieš tūkstantinę minią stojantis vedėjas nejaučia nė menkiausio jaudulio, realybė, pasirodo, kiek kitokia. Jis atskleidė, kad didžiausia įtampa jį lydi dar ruošiantis renginiui, o vos prasidėjus šou visus rūpesčius pakeičia sunkiai žodžiais nusakomas jausmas.
„Jaudulys labiausiai jaučiamas renginio savaitę, o ne prieš patį renginį. Prieš jam prasidedant jau būnu labai užsivedęs, jaučiuosi pagaliau sulaukęs kažko didelio, ko ilgai laukiau. Organizmas mobilizuojasi, aplanko labai geras jausmas, savotiškai iškilmingas.
O iki tol, kai planuoji, galvoji, rašaisi tekstus, svarstai, ką darysi ir ką sakysi, jaudulio būna daugiausia. Nors tai net ne tiek jaudulys, kiek laukimas.
Pats renginys man yra vienas geriausių gyvenimo momentų. Tai tikrai pats smagiausias dalykas, kokį galėčiau daryti“, – šypsojosi Ignas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.