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Mirė Lietuvos žurnalistė

2026-10-23 09:20 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-23 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Eidama 95-uosius metus spalio 21 dieną mirė rašytoja, vertėja, kultūros žurnalistė, radijo laidų vedėja Silvija Lomsargytė-Pukienė, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

Laidotuvės, netektis (nuotr. 123rf.com)

Eidama 95-uosius metus spalio 21 dieną mirė rašytoja, vertėja, kultūros žurnalistė, radijo laidų vedėja Silvija Lomsargytė-Pukienė, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

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S. Lomsargytė-Pukienė, šeimai ir draugams žinoma kaip Dita, gimė Kaune 1932 m. birželio 12 d., nors pase įrašyta kita data – 1933 m. rugpjūčio 15 diena.

Jos mama – Matilda Radzevičaitė-Subockienė-Lomsargienė, ilgametė „Minties“ leidyklos darbuotoja, tėvas – inžinierius, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis Samuelis Subockis, nacių nužudytas 1941 m. Kaune. Pase įrašyti nauji Ditos vardas ir pavardė – įgyti gelbstint ją nuo nacių keltos grėsmės jos gyvybei.

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Rašytojos, vertėjos, kultūros žurnalistės, radijo laidų vedėjos Silvijos Lomsargytės-Pukienės biografija

Po Antrojo pasaulinio karo Silvija persikėlė gyventi iš Kauno į Vilnių ir čia baigė paskutinę Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos klasę. Nors labai traukė menas, pasirinko studijuoti anglų kalbą Vilniaus Pedagoginiame institute (vėliau Lietuvos edukologijos universitetas).

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Po studijų keletą metų dirbo satyrinio žurnalo „Šluota“ redakcijoje, paskui net 25-erius metus – kultūros žurnaliste Lietuvos radijuje, Laidų užsienio lietuviams redakcijoje. Ėmė interviu iš iškiliausių kultūros ir politikos lauko žmonių, kūrė laidas apie kultūros reiškinius.

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S. Lomsargytė-Pukienė išvertė svarbių anglų ir amerikiečių autorių kūrinių, tarp kurių ir tokie visame pasaulyje žinomi romanai kaip Grahamo Greeno „Tykusis amerikietis“ ir „Neišdildoma žymė“, Jacko Londono „Martinas Idenas“, Ernesto Hemingway’aus „Anapus upės, medžių ūksmėje“, Theodore’o Dreiserio „Stoikas“, „Sesuo Kerė“, „Dženė Gerhard“. Turbūt artimiausias iš visų vertimų pačiai vertėjai buvo ypatingo humanizmo kupina knyga – Harper Lee romanas „Nežudyk strazdo giesmininko“.

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Svarbiausias S. Lomsargytės-Pukienės gyvenimo kūrinys – jos literatūrinė autobiografija „Dita. Paralelės“ (2004). Tai jautri ir jaudinanti knyga, su dideliu literatūriniu talentu per asmeninę istoriją pasakojanti apie žmonių būdą, gyvenimą, tarpusavio santykius ir likimus XX a. istorijos vingiuose. Ši knyga 2021 m. pasirodė ir anglų kalba.

Literatūros kritikė Elena Bukelienė taip rašė apie „Ditą“: „Niekada neprarastas vidinės laisvės pojūtis, išlaikyta kritiška mąstančio žmogaus distancija, kuri leidžia autorei pirmiausia atsiverti sau pačiai, suvokti savosios egzistencijos laikinumą, atskirti tikrąsias vertybes nuo tariamų, padeda jai pereiti ir prie visuotinių dalykų – knygoje atsiskleidžia kartu ir atskiro individo, ir visos Lietuvos gyvenimo lemtingi posūkiai.

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Išskirtinė vieta knygoje tenka tėvui – Samueliui Subockiui, kuris nuspalvino pagrindinės herojės Ditos vaikystę pačiom ryškiausiom laimės spalvom, suteikė tiek pasiaukojančios tėviškos meilės, kad jos šiluma neišblėstų visą gyvenimą, davė pirmąsias dvasingumo, inteligencijos pamokas, įvedė į knygos, meno pasaulį.“

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Atsisveikinimas su Silvija Lomsargyte-Pukiene

Lietuvos rašytojų sąjunga reiškia nuoširdžią užuojautą velionės dukrai prozininkei, eseistei Paulinai Eglei Pukytei, šeimos nariams ir artimiesiems, kolegoms ir bičiuliams.

Atsisveikinimas su S. Lomsargyte-Pukiene vyks Vilniuje, Laidojimo paslaugų centre, Paco g. 4, 1-oje šarvojimo salėje:

penktadienį, spalio 23 d., 17–19 val. atsisveikinimas prie karsto,

šeštadienį, spalio 24 d., 11–19 val. atsisveikinimas su urna.

Spalio 25 d. 11 val. Evangelikų-liuteronų bažnyčioje Vilniuje, Vokiečių g. 20, vykstančių pamaldų metu artimieji kviečia pasimelsti kartu.

S. Lomsargytės-Pukienės ir Povilo-Endriejaus Pukio laidotuvės vyks spalio 29 d., ketvirtadienį, 16 val. Liepynės kapinių Evangelikų-liuteronų kapinaitėse (Žirnių g. 24, Vilnius).

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija

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