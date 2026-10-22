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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė gerbiamas Lietuvos politikas: „Išliks mūsų širdyse“

2026-10-22 12:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 12:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį buvo pranešta, kad spalio 20-ąją Anapilin iškeliavo politikas, buvęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ir vicemeras Bernardas Marčiukonis (74).

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Ketvirtadienį buvo pranešta, kad spalio 20-ąją Anapilin iškeliavo politikas, buvęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ir vicemeras Bernardas Marčiukonis (74).

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Skaudi žinia buvo paskelbta Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Netektis

Joje jautriais žodžiais prisimintas velionis, pareikšta užuojauta jo šeimai bei artimiesiems ir pasidalinta informacija apie atsisveikinimą:

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„In memoriam: Bernardas Marčiukonis (1952–2026)

2026 m. spalio 20 d., eidamas 75-uosius metus, į Amžinybę iškeliavo ilgametis Vilkaviškio krašto vadovas, politikas, buvęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ir vicemeras Bernardas Marčiukonis.

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Didelę savo gyvenimo dalį jis paskyrė Vilkaviškio kraštui ir jo žmonėms. Ilgus metus vadovavo UAB „Vilkaviškio vandenys“, vėliau savo patirtį, žinias ir energiją skyrė darbui Savivaldybėje. Kolegos ir bendražygiai jį prisimins kaip principingą, atsakingą ir darbui atsidavusį žmogų.

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„Pasiryžkime nekalbėti, nežadėti, o dirbti“ – šie Bernardo Marčiukonio žodžiai geriausiai atspindi jo požiūrį į gyvenimą ir darbą.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, artimuosius, draugus ir visus jį pažinojusius. Šviesus Bernardo Marčiukonio atminimas išliks mūsų širdyse.

Atsisveikinimas su velioniu – spalio 23 d. nuo 13 val. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedros šarvojimo salėje.

Šv. Mišios – spalio 24 d. 9 val., išlydėjimas – 14 val. į Šventežerio kapines.“

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