Lietuvos mokslo pasaulyje – širdį verianti netektis

Kolegos jį prisimena kaip iškilų savo srities specialistą, išmintingą mokytoją ir žmogų, kurio profesinis atsidavimas bei nuoširdumas paliko gilų pėdsaką daugelio gyvenimuose.
Atsisveikinama su profesoriumi habilituotu daktaru Alfonsu Skrinska
Liūdna žinia, paskelbta Vilnius Tech Profesorių emeritų bendrijos, socialiniuose tinkluose dalijosi Pastatų energetikos katedra.
Anot kolegų, šalia reikšmingų mokslinių darbų profesorius paliko ir ne mažiau svarbų žmogiškąjį palikimą – išmintį, pagarbą žmogui ir gebėjimą dalytis sukaupta patirtimi.
„Dalinamės VILNIUS TECH Profesorių emeritų bendrijos liūdna žinute dėl mūsų katedros kolegos ir buvusio vedėjo prof. Alfonso Skrinskos mirties.
IN MEMORIAM
Profesoriui habilituotam daktarui Alfonsui Skrinskai atminti.
Ateina laikas ir brangiausi žmonės ima ir palieka, lieka tik prisiminimas, nuveikti darbai, pasakyti žodžiai, tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atmintį gyvi išlieka.
Su giliu liūdesiu ir nuoširdžia pagarba prisimename profesorių habilituotą daktarą Alfonsą Skrinską – iškilų mokslininką, pedagogą, gerbiamą kolegą ir šviesią asmenybę. Profesorius gimė 1934 07 06, o mirė 2026 10 18 d.
Profesorius visą savo gyvenimą paskyrė mokslui ir kūrybiniams ieškojimams. Tačiau greta reikšmingų mokslinių pasiekimų ne mažiau svarbus išliks jo žmogiškasis palikimas – išmintis, nuoširdumas, pagarba žmogui ir gebėjimas dalytis savo žiniomis bei gyvenimiška patirtimi.
Jį prisiminsime kaip kolegą, kurio žodis buvo svarus, patarimas vertingas, o bendravimas kupinas žmogiškos šilumos. Jo patirtis, profesinis atsidavimas ir dėmesys aplinkiniams paliko gilų pėdsaką kolegų bei mokinių atmintyje.
Šviesus Profesoriaus Alfonso Skrinskos atminimas visada išliks mūsų širdyse. Nuoširdžiai užjaučiame Profesoriaus šeimą, artimuosius, bičiulius ir visus, kuriems teko garbė Jį pažinti ir kartu dirbti“, – „Facebook“ dalijosi Vilnius Tech Pastatų energetikos katedros atstovai.
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