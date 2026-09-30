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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė žinomas Lietuvos mokslininkas

2026-09-30 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 16 d., būdamas 97 metų, Anapilin iškeliavo iškilus šalies mokslininkas, habilituotas mokslų daktaras bei profesorius Albertas Vitkus (1929–2026). Apie šią netektį socialiniuose tinkluose pranešė jo anūkė Deimantė Vitkutė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Rugsėjo 16 d., būdamas 97 metų, Anapilin iškeliavo iškilus šalies mokslininkas, habilituotas mokslų daktaras bei profesorius Albertas Vitkus (1929–2026). Apie šią netektį socialiniuose tinkluose pranešė jo anūkė Deimantė Vitkutė.

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1954 m. baigęs Kauno medicinos institutą, jau 1971 m. jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis.

Ilgus metus jis atsidavusiai dirbo Kauno medicinos institute (šiuo metu – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), kur nuo 1971 iki 1994 m. eitų pareigų metu vadovavo Histologijos ir embriologijos katedrai.

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„Praėjusią naktį netekome svarbiausio žmogaus savo gyvenime. Mano senelis. Jis mano didvyris ir mano įkvėpimas. Be jo niekada nebūčiau tokia, kokia esu šiandien. Ilsėkis ramybėje, diedukai. Myliu“, – rašė anūkė. 

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Moksliniai tyrimai

Profesorius gilinosi į miokardo infarkto, širdies audinių bei susijusių procesų eksperimentinius tyrimus. Siekdamas kompleksinių kardiologinių sprendimų, jis telkė tarpdisciplinines komandas – bendradarbiavo su biochemikais bei kitų sričių specialistais.

Už šį darbų ciklą 1987 m. A. Vitkui skirta Lietuvos Respublikos valstybinė premija.

Mokslininko sąskaitoje – ne tik teoriniai darbai, bet ir praktiniai išradimai. 1989 m. jis sukonstravo prietaisus, skirtus histologiniams preparatams gaminti bei vainikinėms kraujagyslėms blokuoti.

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