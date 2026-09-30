Mirė žinomas Lietuvos mokslininkas

1954 m. baigęs Kauno medicinos institutą, jau 1971 m. jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis.
Ilgus metus jis atsidavusiai dirbo Kauno medicinos institute (šiuo metu – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), kur nuo 1971 iki 1994 m. eitų pareigų metu vadovavo Histologijos ir embriologijos katedrai.
„Praėjusią naktį netekome svarbiausio žmogaus savo gyvenime. Mano senelis. Jis mano didvyris ir mano įkvėpimas. Be jo niekada nebūčiau tokia, kokia esu šiandien. Ilsėkis ramybėje, diedukai. Myliu“, – rašė anūkė.
Moksliniai tyrimai
Profesorius gilinosi į miokardo infarkto, širdies audinių bei susijusių procesų eksperimentinius tyrimus. Siekdamas kompleksinių kardiologinių sprendimų, jis telkė tarpdisciplinines komandas – bendradarbiavo su biochemikais bei kitų sričių specialistais.
Už šį darbų ciklą 1987 m. A. Vitkui skirta Lietuvos Respublikos valstybinė premija.
Mokslininko sąskaitoje – ne tik teoriniai darbai, bet ir praktiniai išradimai. 1989 m. jis sukonstravo prietaisus, skirtus histologiniams preparatams gaminti bei vainikinėms kraujagyslėms blokuoti.
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