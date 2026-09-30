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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos mokslo pasaulyje – skaudi netektis

2026-09-30 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 09:20
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Pedagogų bendruomenė šiuo metu išgyvena skaudžią netektį. Mirė ilgametė kolegė, mokytoja Dainavos progimnazijos skyriuje „Saulutė“ Ramutė Liubinienė.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Pedagogų bendruomenė šiuo metu išgyvena skaudžią netektį. Mirė ilgametė kolegė, mokytoja Dainavos progimnazijos skyriuje „Saulutė“ Ramutė Liubinienė.

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Pranešama, kada bus galima atsisveikinti su velione.

Mirė ilgametė mokytoja

Liūdna žinia buvo dalijamasi Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ „Facebook“ puslapyje. Jame taip pat pranešama, kada bus galima atsisveikinti.

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„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse...“ (Just. Marcinkevičius).

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Su liūdesiu pranešame, kad atsisveikinimas su ilgamete skyriaus „Saulutė“ mokytoja R. Liubiniene vyks 2026 m. rugsėjo 30 d. nuo 13.00 val. laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“ (Rūtų g. 65, Alytus), 4 -ojoje salėje.Šv. Mišios už Ramutę bus aukojamos rugsėjo 30 d. 18.00 val. Vidzgirio bažnyčioje.

Urna išlydima 2026 m. spalio 1 d. 13.00 val., laidojama Užupių kapinėse.

Liūdime kartu su Ramutės šeima, jos kolegomis, draugais...“, – buvo rašoma įraše.

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