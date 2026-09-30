Lietuvos mokslo pasaulyje – skaudi netektis

Pranešama, kada bus galima atsisveikinti su velione.
Mirė ilgametė mokytoja
Liūdna žinia buvo dalijamasi Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ „Facebook“ puslapyje. Jame taip pat pranešama, kada bus galima atsisveikinti.
„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse...“ (Just. Marcinkevičius).
Su liūdesiu pranešame, kad atsisveikinimas su ilgamete skyriaus „Saulutė“ mokytoja R. Liubiniene vyks 2026 m. rugsėjo 30 d. nuo 13.00 val. laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“ (Rūtų g. 65, Alytus), 4 -ojoje salėje.Šv. Mišios už Ramutę bus aukojamos rugsėjo 30 d. 18.00 val. Vidzgirio bažnyčioje.
Urna išlydima 2026 m. spalio 1 d. 13.00 val., laidojama Užupių kapinėse.
Liūdime kartu su Ramutės šeima, jos kolegomis, draugais...“, – buvo rašoma įraše.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt