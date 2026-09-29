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TV3 naujienos > Žmonės

Atsisveikinti su Klarku atvykęs kolega Tomas Bagdonavičius atvėrė širdį: „Gintas mus paliko, bet...“

2026-09-29 20:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 20:25
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Rugsėjo 26-ąją Lietuvą pasiekė skaudi žinia – Anapilin iškeliavo mylimas šalies dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Šiandien, rugsėjo 29-ąją, artimieji, draugai ir scenos bendražygiai renkasi atsisveikinti su atlikėju.

Rugsėjo 26-ąją Lietuvą pasiekė skaudi žinia – Anapilin iškeliavo mylimas šalies dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64). Šiandien, rugsėjo 29-ąją, artimieji, draugai ir scenos bendražygiai renkasi atsisveikinti su atlikėju.

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„Tylos namuose“ Kaune netrūksta jautrių akimirkų – čia renkasi žmonės, kuriems G. Kirkila-Klarkas buvo brangus ne tik kaip talentingas muzikantas, bet ir kaip artimas žmogus.

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FOTOGALERIJA. Kaune atsisveikinama su Gintautu Kirkila-Klarku

Plūsta artimieji bei draugai

Kaip anksčiau buvo skelbta socialiniame tinkle, artimieji turėjo vieną prašymą: „Norintiems pagerbti Velionį, prašome atsinešti vieną baltą žiedą. Tegul jis tampa mūsų pagarbos, meilės ir atsisveikinimo ženklu.

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Išeina žmogus, bet jo šviesa, gerumas ir prisiminimai lieka mūsų širdyse. Tegul Gintauto kelias būna ramus ir šviesus, o jo atminimas gyvas tarp mūsų dar ilgai.“

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Laidotuvės vyks rytoj, rugsėjo 30-ąją. Urna iš „Tylos namų“ bus išnešama 14 val., o G. Kirkila-Klarkas bus palaidotas Panemunės kapinėse.

„Gintas mus paliko, bet jo dainos ir gera nuotaika dar lydės mus ilgai“, – prisiminimų knygoje dalijosi G. Kirkilos kolega Tomas Bagdonavičius.

Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

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Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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