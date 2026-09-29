Atsisveikinti su Klarku atvykęs kolega Tomas Bagdonavičius atvėrė širdį: „Gintas mus paliko, bet...“

„Tylos namuose“ Kaune netrūksta jautrių akimirkų – čia renkasi žmonės, kuriems G. Kirkila-Klarkas buvo brangus ne tik kaip talentingas muzikantas, bet ir kaip artimas žmogus.
Plūsta artimieji bei draugai
Kaip anksčiau buvo skelbta socialiniame tinkle, artimieji turėjo vieną prašymą: „Norintiems pagerbti Velionį, prašome atsinešti vieną baltą žiedą. Tegul jis tampa mūsų pagarbos, meilės ir atsisveikinimo ženklu.
Išeina žmogus, bet jo šviesa, gerumas ir prisiminimai lieka mūsų širdyse. Tegul Gintauto kelias būna ramus ir šviesus, o jo atminimas gyvas tarp mūsų dar ilgai.“
Laidotuvės vyks rytoj, rugsėjo 30-ąją. Urna iš „Tylos namų“ bus išnešama 14 val., o G. Kirkila-Klarkas bus palaidotas Panemunės kapinėse.
„Gintas mus paliko, bet jo dainos ir gera nuotaika dar lydės mus ilgai“, – prisiminimų knygoje dalijosi G. Kirkilos kolega Tomas Bagdonavičius.
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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