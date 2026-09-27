Legendinio Klarko gedintis bičiulis prabilo apie netikėtą jo pasiūlymą: „Tąkart atsisakiau...“

Įrašu apie judviejų draugystę ir netikėtą Klarko pasiūlymą jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Jautrūs žodžiai
Ten vyras papasakojo, kaip užsimezgė jų draugystė bei atskleidė, kokį netikėtą pasiūlymą buvo gavęs ir legendinio dainininko:
„Mano mylimas Klarkai… Dar atrodo kątik šokom, lingavom, juokavom. Tu mane gyrei dėl to, kad seku tavo pėdomis atsisakius alkoholio, ką tu irgi padarei panašiame amžiuje, aš tave gyriau dėl tos nepailstančios energijos, kurią kiekvieną kartą atsinešat kartu su Laura.
Atsimenu, kai po sėkmingo pasirodymo „Kitokiuose pasikalbėjimuose“ Klarkas man paskambino, pasikvietė kavos ir pasiūlė tapti „Baliaus“ vadybininku. Nes kažkaip labai greitai mes susibondinom ir šiaip mėgo jaunimą jis. Visada buvo smagu su juo susitikti, paplepėti. Tąkart pasiūlymo atsisakiau, nes tiesiog nesu to daręs gyvenime ir nenorėjau pavesti jų, o ir pats nesijaučiau užtikrintas.
Net po šiai dienai esu likęs „Baliaus“ facebook puslapio administratorius ir visada padėdavau, jeigu ko reikėdavo, kaip ir Klarkas padėdavo man, jeigu ko paprašydavau. Niekada nepamiršiu to legendinio jų pasirodymo per 2021 metų „Bertulines“…
Baisiai gaila, sunku patikėt, ilsėkis ramybėje, bičiuli Dar pabaliavosim kartu kažkada ten aukštai…
Užuojauta artimiesiems.“
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.