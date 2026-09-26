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Grupės „Balius“ Facebook paskyroje – širdį spaudžiantis įrašas: sunku sulaikyti ašaras

2026-09-26 18:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 18:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien pasklidus žiniai apie 64-erių legendinio dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko netektį, artimieji, bičiuliai bei kolegos reiškia užuojautas jautriausiuose įrašuose socialiniuose tinkluose. Grupės „Balius“ paskyroje taip pat buvo paviešinti širdį spaudžiantys žodžiai.

Šiandien pasklidus žiniai apie 64-erių legendinio dainininko Gintauto Kirkilo-Klarko netektį, artimieji, bičiuliai bei kolegos reiškia užuojautas jautriausiuose įrašuose socialiniuose tinkluose. Grupės „Balius“ paskyroje taip pat buvo paviešinti širdį spaudžiantys žodžiai.

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Jie paskelbti Facebook platformoje.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

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Skaitant spaudžia širdį

Ten buvo paviešinta grupės narių – velionio G. Kirkilo-Klarko ir Lauros Supranavičienės nuotrauka iš koncerto. 

Prie jos jautriai rašoma:

„Klarkai…

Ačiū už visas padovanotas akimirkas mums visiems su Tavimi. Be galo plyšta širdis šią akimirką. Niekada nestokojai energijos, humoro, draivo bei meilės tam, ką darai. Visada užkurdavai visiems tikrą balių.

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Dar susitiksim vieną dieną mes visi anapus pašokt kartu ragučių polką.

Ilsėkis ramybėje.

Užuojauta visiems artimiesiems bei jį pažinojusiems.“

Primename, kad žinia apie dainininko mirtį viešai pasirodė šiandien, rugsėjo 26-ąją. Ją pirmasis paskelbė Delfi.

Primename, kad G. Kirkilas-Klarkas ir L. Supranavičienė scenoje kartu praleido ne vieną dešimtmetį. Grupės „Balius“ išleido daugybę muzikinių albumų, koncertavo visoje Lietuvoje ir subūrė gausų gerbėjų būrį.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad legendinis dainininkas dar praėjusį mėnesį lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Laidos epizodą galite pamatyti straipsnio viršuje.

 

 

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