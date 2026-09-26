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TV3 naujienos > Žmonės

Pirmą kartą prabilo Klarko scenos partnerė Laura – prisiminė paskutinį pokalbį: „O jis man dar sakė...“

2026-09-26 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 15:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien Lietuvą apskriejus žiniai, kad Anapilin iškeliavo legendinis grupės „Balius“ dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64), ne vieną ištiko šokas. Jį patyrė ir ilgametė jo scenos partnere, grupės narė Laura Supranavičienė.

Šiandien Lietuvą apskriejus žiniai, kad Anapilin iškeliavo legendinis grupės „Balius“ dainininkas Gintautas Kirkila-Klarkas (64), ne vieną ištiko šokas. Jį patyrė ir ilgametė jo scenos partnere, grupės narė Laura Supranavičienė.

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Moteris portalui žmonės.lt papasakojo, kaip viskas vyko lemtingą vakarą prieš netektį bei apie ką su kolega ir bičiuliu kalbėjo paskutinį kartą.

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FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

Prabilo scenos partnerė

L. Supranavičienė pasakojo, kad vakare koncertuojant kartu, Klarkui pasidarė bloga. Nepaisant to, jiedu planavo koncertuoti ir šiandien.

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Minėtam portalui ji papasakojo, kaip tądien atsisveikino dar nežinodama, kad gyvo savo scenos partnerio jau daugiau nebeišvys.

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„Nuėjom iki automobilio, jie mane užvežė namo. Su juo dar pasikalbėjom, kelintą valandą šiandien susitiksim. Atsisveikinau, palinkėjau jam pailsėti. Tas „pailsėk“ ir buvo paskutinis atsisveikinimas. O jis man dar sakė, kad viskas bus gerai...“

Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

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Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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