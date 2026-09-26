Pirmą kartą prabilo Klarko scenos partnerė Laura – prisiminė paskutinį pokalbį: „O jis man dar sakė...“

Moteris portalui žmonės.lt papasakojo, kaip viskas vyko lemtingą vakarą prieš netektį bei apie ką su kolega ir bičiuliu kalbėjo paskutinį kartą.
Prabilo scenos partnerė
L. Supranavičienė pasakojo, kad vakare koncertuojant kartu, Klarkui pasidarė bloga. Nepaisant to, jiedu planavo koncertuoti ir šiandien.
Minėtam portalui ji papasakojo, kaip tądien atsisveikino dar nežinodama, kad gyvo savo scenos partnerio jau daugiau nebeišvys.
„Nuėjom iki automobilio, jie mane užvežė namo. Su juo dar pasikalbėjom, kelintą valandą šiandien susitiksim. Atsisveikinau, palinkėjau jam pailsėti. Tas „pailsėk“ ir buvo paskutinis atsisveikinimas. O jis man dar sakė, kad viskas bus gerai...“
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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