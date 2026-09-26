Po Klarko mirties prisimintas įspūdingas „Baliaus“ rekordas: štai kiek iš jo uždirbo grupė

Legendinė Lietuvos popmuzikos grupė „Balius“ į šalies muzikos istoriją įsirašė įspūdingu rekordu. Grupė pardavė daugiau nei pusę milijono albumų kopijų ir tapo daugiausia muzikinių įrašų realizavusia grupe Lietuvoje.
Netikėtas faktas
Prieš kurį laiką paskelbus apie šį pasiekimą, nariai pripažino netikėtą dalyką – iš to jie neuždirbo nė cento.
„Milijonieriai buvome moraline prasme, bet ne finansine“, – anksčiau gyvavusiai televizijos laidai „Auksinė daina“ buso sakęs G. Kirkila-Klarkas.
„Mes buvome ne pardavėjai, nemokame skaičiuoti pinigų ir galvoti, kaip juos uždirbti nedainuojant. Todėl mes tų pinigų neuždirbome. <...>
Mes turėjome savo koncertus, o į įrašų pardavimo reikalus nelindome, nesikišome ir mūsų niekas neįleido“, – antrino jam scenos partnerė Laura Supranavičienė.
Iš pardavimų leidėjas sau kažką pasistatė, nusipirko, futbolo komandos, stadionas, dar kažkas“, – kalbėjo G. Kirkila-Klarkas.
Primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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