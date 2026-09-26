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Po Klarko mirties prisimintas įspūdingas „Baliaus“ rekordas: štai kiek iš jo uždirbo grupė

2026-09-26 14:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 14:57
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Rugsėjo 26-ąją Lietuvą apskriejo liūdna žinia – mirė grupės „Balius“ siela Gintautas Kirkila-Klarkas. Prisiminus legendinės grupės istoriją, išryškėja ir vienas įspūdingas faktas – milžiniškas jos populiarumas leido pasiekti sunkiai įtikėtiną rekordą.

Rugsėjo 26-ąją Lietuvą apskriejo liūdna žinia – mirė grupės „Balius“ siela Gintautas Kirkila-Klarkas. Prisiminus legendinės grupės istoriją, išryškėja ir vienas įspūdingas faktas – milžiniškas jos populiarumas leido pasiekti sunkiai įtikėtiną rekordą.

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Legendinė Lietuvos popmuzikos grupė „Balius“ į šalies muzikos istoriją įsirašė įspūdingu rekordu. Grupė pardavė daugiau nei pusę milijono albumų kopijų ir tapo daugiausia muzikinių įrašų realizavusia grupe Lietuvoje.

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FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

Netikėtas faktas

Prieš kurį laiką paskelbus apie šį pasiekimą, nariai pripažino netikėtą dalyką – iš to jie neuždirbo nė cento.

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„Milijonieriai buvome moraline prasme, bet ne finansine“, –  anksčiau gyvavusiai televizijos laidai „Auksinė daina“ buso sakęs G. Kirkila-Klarkas.

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„Mes buvome ne pardavėjai, nemokame skaičiuoti pinigų ir galvoti, kaip juos uždirbti nedainuojant. Todėl mes tų pinigų neuždirbome. <...>

Mes turėjome savo koncertus, o į įrašų pardavimo reikalus nelindome, nesikišome ir mūsų niekas neįleido“, – antrino jam scenos partnerė Laura Supranavičienė.

Iš pardavimų leidėjas sau kažką pasistatė, nusipirko, futbolo komandos, stadionas, dar kažkas“, – kalbėjo G. Kirkila-Klarkas.

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Primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt

Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

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Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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