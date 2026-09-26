Prabilo paskutiniame Klarko koncerte dalyvavusios grupės nariai: „Dar vakar...“

Kartu ant scenos pasirodžiusi grupė paviešino jautrų įrašą socialiniuose tinkluose.
Koncertavo prieš pat mirtį
Apie tai socialiniame tinkle Facebook rašė ir grupė „Gers“:
„Dar vakar sėdėjome ir kalbėjome, kartu stovėjome vienoje scenoje ir dainavome į tą patį mikrofoną… Dar vakar visa publika šėlo su Tavo dainomis, juokeliais ir puikia nuotaika…
Šiandieną ši žinia sukrėtė visus, paskutinis „Balius“ buvo vakar, ilsėkis ramybėje, ir tegul dangus būna linksmesnis nuo tavo dainų, o mes dar ilgai prisiminsime: „Arė dirvą traktoriukas…“
Primename, kad skaudžią žinią apie netektį delfi patvirtino Klarko dukra Jurga.
Taip pat primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.