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TV3 naujienos > Žmonės

Prabilo paskutiniame Klarko koncerte dalyvavusios grupės nariai: „Dar vakar...“

2026-09-26 15:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 15:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien, pranešus skaudžią žinią apie Gintauto Kirkilo-Klarko (64) mirtį, paaiškėjo, kad vos dieną prieš dainininkas koncertavo.

Šiandien, pranešus skaudžią žinią apie Gintauto Kirkilo-Klarko (64) mirtį, paaiškėjo, kad vos dieną prieš dainininkas koncertavo.

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Kartu ant scenos pasirodžiusi grupė paviešino jautrų įrašą socialiniuose tinkluose.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

Koncertavo prieš pat mirtį

Apie tai socialiniame tinkle Facebook rašė ir grupė „Gers“:

„Dar vakar sėdėjome ir kalbėjome, kartu stovėjome vienoje scenoje ir dainavome į tą patį mikrofoną… Dar vakar visa publika šėlo su Tavo dainomis, juokeliais ir puikia nuotaika…

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Šiandieną ši žinia sukrėtė visus, paskutinis „Balius“ buvo vakar, ilsėkis ramybėje, ir tegul dangus būna linksmesnis nuo tavo dainų, o mes dar ilgai prisiminsime: „Arė dirvą traktoriukas…“

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Primename, kad skaudžią žinią apie netektį delfi patvirtino Klarko dukra Jurga.

Taip pat primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt

 

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