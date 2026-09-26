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TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtai mirusio Klarko gedi garsūs Lietuvos žmonės: žodžiai veria širdį

2026-09-26 15:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 15:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinia apie grupės „Balius“ sielos Gintauto Kirkilo-Klarko (64) mirtį sukrėtė artimuosius, gerbėjus ir garsius bičiulius.

Žinia apie grupės „Balius“ sielos Gintauto Kirkilo-Klarko (64) mirtį sukrėtė artimuosius, gerbėjus ir garsius bičiulius.

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Socialiniuose tinkluose pasirodė begalės jautrių atsisveikinimų.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

Garsūs žmonės gedi bičiulio

„Gintai, neee...

Kas pažinojo Gintą sutiks, kad jam ir buvo sugalvotas aukščiausias būdvardžio laipsnis: draugiškiausias, pozityviausiais, empatiškiausias.

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Tai nuostabus draugas, kolega, bičiulis. Tai yra ta „senoji mokykla“, kurios mes beprotiškai ilgėsimės. Gintas virtuoziškai mokėjo bendrauti su visais. Jį VISADA buvo malonu matyti.

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Gintai, atidavei širdį mums visiems, bet žinok, jog mūsų širdys amžinai bus su Tavimi!

Balius, be Tavęs... ne balius“, – rašė Vytautas Mikaitis.

„Ačiū, Gintautai, kad buvai. Visada svajojau pasikviesti į savo balių... Ir tik prieš savaitę apsikabinom“, – rašė dainininkas Donatas Balvočius.

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„Ilsėkis ramybėje“, – rašė estrados princu tituluojamas Rytis Cicinas.

„Mano mylimas Klarkai… Dar atrodo kątik atrodo šokom, lingavom, juokavom. Tu mane gyrei dėl to, kad seku tavo pėdomis atsisakius alkoholio, ką tu irgi padarei panašiame amžiuje, aš tave gyriau dėl tos nepailstančios energijos, kurią kiekvieną kartą atsinešat kartu su Laura.

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Atsimenu, kai po sėkmingo pasirodymo „Kitokiuose pasikalbėjimuose“ Klarkas man paskambino, pasikvietė kavos ir pasiūlė tapti „Baliaus“ vadybininku. Nes kažkaip labai greitai mes susibondinom ir šiaip mėgo jaunimą jis. Visada buvo smagu su juo susitikti, paplepėti. Tąkart pasiūlymo atsisakiau, nes tiesiog nesu to daręs gyvenime ir nenorėjau pavesti jų, o ir pats nesijaučiau užtikrintas.

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Net po šiai dienai esu likęs „Baliaus“ facebook puslapio administratorius ir visada padėdavau, jeigu ko reikėdavo, kaip ir Klarkas padėdavo man, jeigu ko paprašydavau. Niekada nepamiršiu to legendinio jų pasirodymo per 2021 metų „Bertulines“…

Baisiai gaila, sunku patikėt, ilsėkis ramybėje, bičiuli Dar pabaliavosim kartu kažkada ten aukštai…

Užuojauta artimiesiems“, – jautriai rašė prodiuseris ir keliautojas Mantas Bertulis.

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