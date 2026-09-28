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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lietuvos poetų bendruomenėje – skaudi netektis

2026-09-28 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 10:25
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Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka pranešė liūdną žinią – mirė mylima mokytoja bei poetė Ona Alesiūtė-Bleizgienė (1929-2026).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka pranešė liūdną žinią – mirė mylima mokytoja bei poetė Ona Alesiūtė-Bleizgienė (1929-2026).

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Apie tai pranešė socialiniame tinkle.

Netektis

„Ona Alesiūtė-Bleizgienė – tautosakininkė, kraštotyrininkė, mokytoja, poetė, ilgametė gimtojo krašto kultūros ir istorinės atminties puoselėtoja, bibliotekos bičiulė, Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ bei Tėviškės pažinimo draugijos narė, gimė 1929 m. liepos 10 d. valstiečių šeimoje Veršių kaime, Leipalingio apylinkėje, Druskininkų savivaldybėje. 1948 m. baigė Leipalingio gimnaziją. 1955 m. studijavo – Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir filologijos fakultete. 55 metus dirbo lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos mokytoja Leipalingio ir Veisiejų vidurinėse mokyklose.

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Ypatingą vietą jos gyvenime užėmė tautosaka ir kraštotyra. Daugelį metų vadovaudama tautosakos būreliui, kartu su mokiniais ji rinko liaudies dainas, pasakojimus, prisiminimus, papročius ir kitus senosios Dzūkijos kultūros liudijimus. Šio kruopštaus darbo rezultatas – net 90 tautosakos rinkinių „Tautosaka iš Leipalingio apylinkių“, tapusių vertinga mūsų krašto paveldo dalimi. Ji rinko ir užrašė tremtinių atsiminimus, domėjosi Leipalingio kapinių istorija, kaupė Norkūnų ir Dubraviškės kaimų istorinę medžiagą, sudarė fotoalbumą „Mažoji Leipalingio architektūra“. Jos dėka išsaugota daugybė žmonių pasakojimų, vardų, vietų ir įvykių, kurie be šio kruopštaus darbo galėjo nugrimzti užmarštin.

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Ne mažiau reikšmingas ir jos rašytinis palikimas: poezijos rinkiniai „Prieš saulėlydį“ (2000), „Kas širdžiai brangu“ (2009), „Dar vis su saule“ (2021), knyga „Ne tik iš dienoraščio“ (2023), poezijos rinktinė „Atmintis“ (2025), kraštotyros knygas „Kaimas prie Avirio“ (2002) ir „Skamba Gerdašių varpai“ (2008) ir kita.

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Ilgametė, prasminga jos veikla buvo įvertinta svarbiais apdovanojimais ir garbės vardais: 1995 m. suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas, 2008 m. įteiktas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto prizas „Tautosakos medus“, 2010 m. skirta Druskininkų kultūros puoselėtojo premija - už reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje, bendruomenės tradicijų ugdymą, edukacinę veiklą ir kitus kultūros darbus, 2014 m. Tėviškės pažinimo paramos fondas jai suteikė „Tautotyros mecenatės“ titulą.

2026 m. rugsėjo 27-ąją užverstas ilgas ir prasmingas Onos Alesiūtės- Bleizgienės gyvenimo puslapis. Tačiau lieka tai, ko laikas negalės ištrinti – jos užrašyto žodžio, išsaugotos krašto atminties, knygų, prisiminimų ir šviesos, paliktos žmonių širdyse“, – rašoma socialiniame tinkle.

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