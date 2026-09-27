Skaudi netektis: mirė žymus Lietuvos archeologas

Skaudžia žinia pasidalijo Lietuvos archeologų draugija (LAD).
Netektis
Draugijos interneto puslapyje apie velionį rašoma:
„2026 m. rugsėjo 24 d. mus paliko archeologas Lietuvos archeologijos draugijos garbės narys Algirdas Žalnierius. Gimęs 1948 m. vasario 29 d. Kaune jis visą savo gyvenimą pašventė jo senosios istorijos atskleidimui.
Nuo 1972 m. iki išėjimo į pensiją dirbo tuometiniame Paminklų konservavimo institute (vėliau Kauno Paminklų restauravimo projektavimo institute).
Jam vadovaujant tyrinėta daugybėje Kauno senamiesčio vietų, Panemunės ir Trakų pilys, dvarvietės ir senosios gyvenvietės Kauno regione.
Visgi bene svarbiausia jo tyrinėta vieta buvo Kauno pilis, kurios raidą šiandien mes žinome daugumoje Algirdo darbų dėka. Sukauptomis žiniomis jis mielai dalindavosi moksliniuose straipsniuose, gyvu žodžiu skleidė konferencijose.
Netekome puikaus savos srities žinovo, kolegos ir mokytojo.“
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