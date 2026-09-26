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TV3 naujienos > Žmonės

Po skandalų – liūdna žinia iš garsaus dainininko: atšaukia koncertus

2026-09-26 09:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 09:53
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Paskelbta, kad šį savaitgalį atšaukti du Ed Sheeran koncertai „Gillette Stadium“ stadione Foxborough mieste, Masačusetse. 

Koncertas (nuotr. 123rf)
GALERIJA (5)

Paskelbta, kad šį savaitgalį atšaukti du Ed Sheeran koncertai „Gillette Stadium“ stadione Foxborough mieste, Masačusetse. 

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Stadiono savininkas Robert Kraft apie koncertų atšaukimą pranešė portalui TMZ. Pasak jo, stadiono ir turo atstovai visą praėjusią savaitę atidžiai stebėjo JAV šiaurės rytų link judančią smarkią audrą, o galiausiai buvo nuspręsta penktadienį ir šeštadienį turėjusius vykti pasirodymus atšaukti, rašė Unilad.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ed Sheeran

Koncertai atšaukiami

„Stadiono ir turo vadovybė kartu su už visuomenės saugumą atsakingais pareigūnais visą praėjusią savaitę atidžiai stebėjo orų prognozes. Dėl visą savaitgalį prognozuojamų itin prastų oro sąlygų turas priėmė sunkų sprendimą atšaukti Ed Sheeran koncertus „Gillette Stadium“, – teigė Robert Kraft.

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Jis pabrėžė, kad toks sprendimas priimtas pirmiausia galvojant apie žmonių saugumą.

„Sprendimas priimtas teikiant pirmenybę gerbėjų, darbuotojų ir visų su koncertais susijusių žmonių saugumui. Pinigus už bilietus jau galima susigrąžinti jų įsigijimo vietoje. Bilietus per „Ticketmaster“ įsigijusiems žmonėms pinigai bus grąžinti automatiškai“, – sakė jis.

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Pranešama, kad audra problemų sukėlė dar prieš oficialiai paskelbiant apie koncertų atšaukimą – dėl oro sąlygų buvo sutrikę Ed Sheeran scenos įrengimo darbai stadione.

Pastaruoju metu buvo įsivėlęs į skandalą

Koncertų atšaukimas sutapo su neramiu laikotarpiu 35-erių Ed Sheeran ture. Atlikėjas iš savo „Loop Tour“ pašalino reperį Macklemore po to, kai šis anksčiau šį mėnesį per koncertus Naujajame Džersyje išsakė Palestiną palaikančias pozicijas.

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Po šio sprendimo iš turo pasitraukė ir Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe bei Ed Sheeran pritariančioji grupė „Beoga“. Jie taip išreiškė solidarumą su Macklemore.

Pats Macklemore teigė, kad iš koncertinio turo buvo pašalintas po Robert Kraft spaudimo, susijusio su jo Palestiną palaikančiais pasisakymais vykstant Izraelio ir Palestinos konfliktui.

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Ed Sheeran situaciją pakomentavo praėjusį šeštadienį Filadelfijoje vykusiame koncerte. Atlikėjas pabrėžė niekada nenorėjęs būti politiškai aktyviu muzikantu.

„Nenoriu nuvilti gerbėjų ir niekada nenorėjau būti muzikantu aktyvistu, tačiau ši situacija įtraukė mane į svarbią ir emocingą diskusiją apie žodžio laisvę bei sudėtingiausią politinį klausimą planetoje“, – nuo scenos kalbėjo Ed Sheeran.

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Tuo metu Macklemore savo pozicijos neatsisakė. Jis paskelbė apie naują koncertinį turą „Free Palestine“, kuris prasidės kitą mėnesį. Skelbiama, kad dalis su juo susijusių pajamų bus skiriama organizacijoms, teikiančioms pagalbą palestiniečiams.

„Jeigu pastarosios kelios savaitės mums ką nors parodė, tai tai, kad per pastaruosius trejus metus kažkas pasikeitė. Įvyko kolektyvinis pabudimas dėl Palestinos išlaisvinimo, milijardierių, bandančių nutildyti šį raginimą, galios ir to, ko šiuo metu tikimės iš atlikėjų“, – „Instagram“ rašė Macklemore.

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Įsikišo prokuratūra

Dar prieš oficialiai atšaukiant koncertus „Ticketmaster“ buvo pradėjusi grąžinti pinigus daliai gerbėjų. To imtasi po kelias savaites trukusio spaudimo, kilusio dėl pasikeitusios koncertų programos.

Masačusetso generalinė prokurorė Andrea Campbell pranešė, kad jos institucija įsikišo po to, kai beveik 200 vartotojų pranešė susidūrę su sunkumais bandydami susigrąžinti pinigus už bilietus.

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„Išgirdusi apie beveik 200 vartotojų, kuriems kilo sunkumų siekiant iš „Ticketmaster“ susigrąžinti pinigus už šį savaitgalį „Gillette Stadium“ turėjusius vykti Ed Sheeran koncertus, mano institucija ėmėsi veiksmų ir pareikalavo, kad vartotojams būtų suteiktas aiškus būdas atgauti pinigus, jei dėl reikšmingų programos pokyčių jie nebenori dalyvauti koncertuose“, – teigė Andrea Campbell.

Ji taip pat nurodė, kad norintys susigrąžinti pinigus už bilietus prašymą turėtų pateikti likus bent 24 valandoms iki numatyto koncerto pradžios.

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