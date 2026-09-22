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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Edui Sheeranui įsivėlus į skandalą – pratrūko net šeimos narys: „Negalite manęs nutildyti“

2026-09-22 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 20:30
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Garsaus britų dainininko Edo Sheerano šeimoje – įtampa. Po atlikėjo viešo pasisakymo, kad draugai ir artimieji jį paliko, prabilo jo pusbrolis Jethro Sheeranas. Vyras negailėjo kritikos garsiajam giminaičiui ir socialiniuose tinkluose apkaltino jį savanaudiškumu bei nesąžiningu elgesiu.

Edas Sheeranas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (4)

Garsaus britų dainininko Edo Sheerano šeimoje – įtampa. Po atlikėjo viešo pasisakymo, kad draugai ir artimieji jį paliko, prabilo jo pusbrolis Jethro Sheeranas. Vyras negailėjo kritikos garsiajam giminaičiui ir socialiniuose tinkluose apkaltino jį savanaudiškumu bei nesąžiningu elgesiu.

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Konfliktas įsiplieskė po to, kai E. Sheeranas, pastaruoju metu sulaukiantis kritikos dėl sprendimo pašalinti reperį Macklemore'ą iš savo koncertinio turo, prabilo apie išgyvenamą laikotarpį.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edas Sheeranas

Šeimos narys negailėjo aštrių žodžių

Savaitgalį Filadelfijoje vykusio koncerto metu 35-erių atlikėjas neslėpė emocijų. Jis teigė sulaukęs daugybės raginimų atšaukti turą ir jautęsis paliktas draugų bei šeimos narių, rašo mirror.co.uk. 

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„Visi man sako atšaukti koncertus, jaučiu, kad visi mano draugai, šeima ir pažįstami mane palieka. O savaitės pabaigoje matau 50 tūkst. žmonių, kurie manęs nepaliko“, – publikai sakė dainininkas.

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Tačiau tokie žodžiai nepatiko jo pusbroliui Jethro Sheeranui – atlikėjo tėvo brolio sūnui.

Britų muzikantas Jethro socialiniuose tinkluose pasidalijo sena judviejų nuotrauka ir pratrūko kritika garsiajam giminaičiui.

„Negalite manęs nutildyti! Edas Sheeranas yra bailys! Man gėda dėl šios nuotraukos, bet jai jau 10 metų“, – rašė jis.

Pusbrolis taip pat teigė, kad karjeros pradžioje padėjo E. Sheeranui žengti pirmuosius žingsnius muzikos pasaulyje, tačiau vėliau pasijuto netinkamai įvertintas tiek profesiniu, tiek finansiniu požiūriu.

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„Jis yra nesąžiningas, ir, mano įsitikinimu, pats atsisakė Macklemore'o. Jis – bailys“, – piktinosi Jethro.

Vyras tvirtino, kad pažįsta E. Sheeraną visą gyvenimą ir prisidėjo prie jo muzikinio kelio.

„Mano nuomone, jis yra blogas žmogus. Tai tik mano nuomonė, paremta asmenine patirtimi. Pažįstu jį visą gyvenimą, padėjau jam pradėti muzikinę karjerą, pakviečiau į savo sceną. Nusivedžiau į pirmąją savo įrašų studiją, repavau jo ankstyvuosiuose kūriniuose ir dariau viską, ką galėjau, kad jam padėčiau“, – rašė Jethro.

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Jis taip pat teigė padėjęs pusbroliui mokyklos laikais, kai šis patyrė patyčias.

„Jis rūpinosi tik savimi. O dabar skleidžia netikrą istoriją, kuri, mano manymu, yra apgalvota vien tam, kad visi liktų patenkinti, jis galėtų rengti privačius koncertus ir išsaugoti prekės ženklų partnerystes“, – savo kaltinimus dėstė Jethro.

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Įrašo pabaigoje vyras pabrėžė, kad jo žodžiai – asmeninė nuomonė, paremta patirtimi, ir paragino dėl šio konflikto nekaltinti visos Sheeranų šeimos.

Įtampa kilo po to, kai E. Sheeranas viešai prabilo apie sudėtingą savaitę, lydėjusią sprendimą pašalinti Macklemore'ą iš jo koncertinio turo.

Dėl šio sprendimo iš turo pasitraukė ir dalis atlikėjo apšildančių muzikantų bei jį lydinčios grupės narių.

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Filadelfijoje E. Sheeranas dėkojo susirinkusiems gerbėjams ir pabrėžė, kad jo koncertuose laukiami visi, net jei jų pažiūros skiriasi.

„Esu nuoširdžiai dėkingas, kad šį vakarą esate čia su manimi“, – sakė jis.

Atlikėjas prisipažino nežinojęs, ar turas apskritai tęsis, ir abejojęs, ar pats dar norės lipti į sceną.

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