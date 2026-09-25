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TV3 naujienos > Žmonės

Netrukus – nemokamas „Brolių Tautkų Rondo“ koncertas: pasakė, kur ir kada

2026-09-25 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 16:55
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Kaunas ruošiasi tradiciniam renginių ciklui „Spalis – senjorų mėnuo Kaune 2026“. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga, spalio 1 dieną, Kauno sporto halėje įvyks iškilmingas šventinio mėnesio atidarymas.

Kaunas ruošiasi tradiciniam renginių ciklui „Spalis – senjorų mėnuo Kaune 2026“. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga, spalio 1 dieną, Kauno sporto halėje įvyks iškilmingas šventinio mėnesio atidarymas.

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Aukščiausia renginio puošmena taps 14 val. prasidėsiantis nemokamas šventinis koncertas.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Brolių Tautkų RONDO“

Scenoje visiškai nemokamai senjorams pasirodys legendiniai muzikos kūrėjai – „Brolių Tautkų Rondo“ bei Raigardo Tautkaus vadovaujamas „Šampaninis Kauno choras“.

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Šventinio atidarymo metu bus ne tik mėgaujamasi gyva muzika bei gerai atpažįstamais kūriniais, bet ir pagerbti bei iškilmingai apdovanoti Kauno miestui nusipelnę senjorai.

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Įvairiapusė programa

Šis koncertas – tik dalis gausios spalio 1 d. darbotvarkės, skirtos kauniečiams bei miesto svečiams:

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10:00 val. – Aktyvios „Mankštos su kamuoliais“ Girstučio padalinyje (Kovo 11-osios g. 26, būtina registracija tel. +370 37 320661) arba funkcinės treniruotės krepšinio akademijoje „Žalgiris“ (Pašilės g. 41).

10:00–18:00 val. – Nemokamas Lietuvos zoologijos sodo lankymas pateikus senjoro pažymėjimą (Radvilėnų pl. 21).

11:00 val. – Teminė ekskursija „Čiurlionio pasauliai“ M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55).

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13:00 val. – Pažintinė ekskursija Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, būtina registracija tel. +370 672 80767).

19:00 val. – Šokio teatro „Aura“ premjera „Favela“ atrestauruotame kino teatre „Daina“ (Savanorių pr. 74, bilietams taikoma 50 % nuolaida).

Visą spalio mėnesio renginių, paskaitų, ekskursijų ir akcijų tvarkaraštį galima rasti ČIA.

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