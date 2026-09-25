Netrukus – nemokamas „Brolių Tautkų Rondo“ koncertas: pasakė, kur ir kada

Aukščiausia renginio puošmena taps 14 val. prasidėsiantis nemokamas šventinis koncertas.
Scenoje visiškai nemokamai senjorams pasirodys legendiniai muzikos kūrėjai – „Brolių Tautkų Rondo“ bei Raigardo Tautkaus vadovaujamas „Šampaninis Kauno choras“.
Šventinio atidarymo metu bus ne tik mėgaujamasi gyva muzika bei gerai atpažįstamais kūriniais, bet ir pagerbti bei iškilmingai apdovanoti Kauno miestui nusipelnę senjorai.
Įvairiapusė programa
Šis koncertas – tik dalis gausios spalio 1 d. darbotvarkės, skirtos kauniečiams bei miesto svečiams:
10:00 val. – Aktyvios „Mankštos su kamuoliais“ Girstučio padalinyje (Kovo 11-osios g. 26, būtina registracija tel. +370 37 320661) arba funkcinės treniruotės krepšinio akademijoje „Žalgiris“ (Pašilės g. 41).
10:00–18:00 val. – Nemokamas Lietuvos zoologijos sodo lankymas pateikus senjoro pažymėjimą (Radvilėnų pl. 21).
11:00 val. – Teminė ekskursija „Čiurlionio pasauliai“ M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55).
13:00 val. – Pažintinė ekskursija Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, būtina registracija tel. +370 672 80767).
19:00 val. – Šokio teatro „Aura“ premjera „Favela“ atrestauruotame kino teatre „Daina“ (Savanorių pr. 74, bilietams taikoma 50 % nuolaida).
Visą spalio mėnesio renginių, paskaitų, ekskursijų ir akcijų tvarkaraštį galima rasti ČIA.
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