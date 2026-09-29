Profesorius V. Landsbergis AfD sėkmę Vokietijos rinkimuose vadina „rusiškosios vokiečių partijos pergale“.
V. Landsbergis: „Alternatyvų Vokietijai nėra daug“
„Vokietijoje praėję rinkimai skelbia rusiškosios vokiečių partijos pergalę.
Alternatyvų Vokietijai nėra daug. Tai arba europinė atlantinė Vakarų šalių linija, arba iliuzija Europos be JAV. Maža ką žadantis žaidimas stiklo karoliukais. Jau dabar dreifuojanti į kairę su rusišku kvapu, Europa neturės perspektyvų būti savimi be didžiųjų demokratijų.
Perspektyva – nesulaikomo rusiško dreifo pradžia. Toli ir gerai apskaičiuotas Joe Stalino planas, kai jis steigė komunistinę Rytų Vokietiją. Ne vakarų Vokietijos alternatyva tapti dalimi tvirtesnės europiečių demokratijos, o tos pačios moraliai pakirstos Vokietijos linijų kaitaliojimas Rusijos naudai“, – „Facebook“ rašė V. Landsbergis.
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