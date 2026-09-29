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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profesorius Landsbergis rėžė apie situaciją Vokietijoje: „Nesulaikomo rusiško dreifo pradžia“

2026-09-29 11:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 11:14
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Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį dalinosi mintimis apie kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai (AfD) rinkimų rezultatus. 

Vytautas Landsbergis. ELTA / Andrius Ufartas

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį dalinosi mintimis apie kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai (AfD) rinkimų rezultatus. 

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Profesorius V. Landsbergis AfD sėkmę Vokietijos rinkimuose vadina „rusiškosios vokiečių partijos pergale“.

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V. Landsbergis: „Alternatyvų Vokietijai nėra daug“

„Vokietijoje praėję rinkimai skelbia rusiškosios vokiečių partijos pergalę.

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Alternatyvų Vokietijai nėra daug. Tai arba europinė atlantinė Vakarų šalių linija, arba iliuzija Europos be JAV. Maža ką žadantis žaidimas stiklo karoliukais. Jau dabar dreifuojanti į kairę su rusišku kvapu, Europa neturės perspektyvų būti savimi be didžiųjų demokratijų.

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Perspektyva – nesulaikomo rusiško dreifo pradžia. Toli ir gerai apskaičiuotas Joe Stalino planas, kai jis steigė komunistinę Rytų Vokietiją. Ne vakarų Vokietijos alternatyva tapti dalimi tvirtesnės europiečių demokratijos, o tos pačios moraliai pakirstos Vokietijos linijų kaitaliojimas Rusijos naudai“, – „Facebook“ rašė V. Landsbergis.

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KGB archyvas
KGB archyvas
2026-09-29 11:31
Atvykėlių žudynės ir betvarkė po vokiečio langais, tai nieko tokio, o štai mistinis ruskis kažkur ten toli, tai jau problema.
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