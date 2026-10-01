UTMA bendraturtis Ignas Grinevičius išklojo tiesą apie „surežisuotas“ kovas ir Dirksčio pasitraukimą: „Kol kas...“

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt – tiesa apie kalbas dėl surežisuotų kovų, nusivylimas istorinės dvikovos baigtimi ir reakcija į sensacingą Dominyko Dirksčio pareiškimą apie dedamą tašką profesionalo karjeroje.
Pasiruošimas ir emocijos „UTMA 19“
Pasak pašnekovo, įvykęs turnyras jį itin sužavėjo aktyvia publika – vyras išskyrė, kad tokią atmosferą kitur rasti sunku.
„Jausmas vedant šį renginį turbūt yra pats geriausias iš visų mano gyvenime vestų renginių, nes iš tokios publikos daug gauni atgal. Iš vienų publikų gauni labai greitą grįžtamąjį ryšį, iš kitų jo visai negauni arba gauni lėčiau, o kartais per ekraną apskritai nematai publikos.
Čia publika visada yra įelektrinta, tokia pati ir atmosfera, todėl man tai pats maloniausias ir dėkingiausias renginys“, – dalijosi I. Grinevičius.
Ignas papasakojo, kad jam, kaip vedėjui, renginiui taip pat reikia atsakingai ruoštis, jog energija vakaro eigoje neišblėstų.
„Jeigu kalbėtume apie tai, kaip išlaikyti energiją maždaug septynias valandas, kad ji visą laiką būtų aukščiausiame taške ir dar kiltų, tai savaitę turbūt reikia praleisti panašiai kaip kovotojams, kurie ruošiasi renginiui. Reikia gerai išsimiegoti, sukaupti fizinių jėgų sportuojant, gerti pakankamai vandens, nevartoti nereikalingų skysčių, kad veidas kadre normaliai atrodytų, nueiti į pirtį.
Stengiuosi ir į neblogą fizinę formą įeiti tiek, kiek tai įmanoma. Aišku, nėra taip, kad du ar tris mėnesius ruoščiausi kaip kovotojai kovai, bet bent jau savaitė prieš renginį turi būti tam palanki“, – sakė pašnekovas.
„UTMA 19“ pasitaikė ir netikėtumų
Tiesa, nors pasiruošimo aspektai ir techniniai dalykai renginyje buvo kruopščiai dėliojami iš anksto, pasitaikė ir netikėtumų. Tai, vyro nuomone, prideda dar daugiau emocijų.
„Matėme, kad, pavyzdžiui, po finalinės kovos prie Maslobojevo priėjo gerbėjas, kuris norėjo parašo ir įlipo į ringą. Tokių netikėtų situacijų būna visada.
Kadangi nežinai, kaip baigsis kova, nežinai, ką žmogus pasakys į mikrofoną ir panašiai, šis sportas yra kupinas netikėtumų. Bet man tie netikėtumai darbą visada paverčia įdomesniu ir malonesniu.
Jeigu kalbame apie tai, ką galima surepetuoti, repetuojame šou dalis – mano užlipimą, išėjimą ir panašius dalykus. Žinoma, ruošiamės tam, kad žiūrovas gautų kiek įmanoma geresnį produktą, kad kamera ir šviesa būtų savo vietose.
Tačiau kadangi renginys kupinas emocijų ir energijos, būna ir nesurepetuotų, suimprovizuotų dalykų. Pagal tuo metu tvyrančią energiją jauti, kaip reikėtų elgtis. Pavyzdžiui, praėjusiame renginyje nugriuvimas po Maslobojevo pristatymo tikrai nebuvo nei planuotas, nei surepetuotas“, – kalbėjo Ignas.
Atskleidė UTMA užkulisius ir geriausią kovą
Žiūrovai Kauno „Žalgirio“ arenoje ir namuose prie ekranų matė tik tai, kas vyko ringe – užkulisiai liko paslaptimi. I. Grinevičius sutiko atskleisti paslapties šydą ir papasakojo, kas vyksta ten, kur pateko tik organizatoriai ir kovotojai.
„Užkulisiuose vyksta didelės komandos, kuri jau 19 renginių daugiau ar mažiau dirba kartu, darbas. Todėl vieniems kitus suprasti iš pusės žodžio dažnai nėra sudėtinga.
Kaip ir kiekviename panašaus pobūdžio renginyje, kuriame vyksta tiesioginė transliacija ir yra gyva publika, yra labai daug dedamųjų. Mano atveju yra televizijos transliacijos režisierius, kuris kalba į ausinę, taip pat kolegos renginio organizatoriai, kurie reaguoja į įvairias susidariusias situacijas.
Vienu metu vyksta labai daug dalykų, todėl visi būna maksimaliai susikaupę“, – dėstė jis.
Kovas iš arčiausios įmanomos vietos matęs Ignas atskleidė, kad didžiausią įspūdį jam paliko boksininko Eimanto Stanionio kova. Jis išskyrė, kad skambant himnui užplūdo neįtikėtinos emocijos.
„Eimanto Stanionio kova, sakyčiau, paliko didžiausią įspūdį vien dėl to, kad čia jau išeina bokso formatas – Eimantui kovojant Kaune, tai yra kova už Lietuvą, prieš kovą giedame himną. Tikrai įspūdingai skamba pilnoje „Žalgirio“ arenoje.
Turėjome atvejį prieš metus, kai 12,5 tūkst. žmonių stovėjo ir giedojo himną, o dabar – 15 tūkst. žmonių. Tada arena jau visai kitaip vibruoja.
Aišku, Eimantas pasiekė labai užtikrintą ir efektyvią pergalę. Didžiausią įspūdį ši kova paliko todėl, kad ir emocijos pagavo, ir pasirodymas buvo puikus“, – teigė vyras.
Atsakė, ar kovos „UTMA 19“ buvo surežisuotos
Ne paslaptis, kad po ilgai laukto kovų turnyro socialinėje erdvėje pasirodė įvairių spekuliacijų. Viena jų – kad kovos buvo surežisuotos iš anksto. Pašnekovas atsakė, ką mano apie tokias kalbas bei išdavė, kaip yra iš tiesų.
„Organizacija tikrai niekada neužsiima kovų režisavimu. Iš organizacijos pusės tai būtų, sakyčiau, kvaila, neproduktyvu ir neprotinga. Tikrai taip nėra.
Kadangi man tenka pasiimti rezultatus iš teisėjų, juos visada gaunu tiesiai iš jų rankų. Niekas rezultatų nekoreguoja. Teisėjų brigados visada atvyksta iš užsienio – tai aukščiausio lygio teisėjai. Nėra nė vieno lietuvio, kuris būtų kažkokiais ryšiais susijęs su mumis, todėl rezultatai visada yra tokie, kokius nustato teisėjai.
Tiesą sakant, šįkart didžioji dalis kolegų net neatėjo į vakarienę, kurioje būna teisėjai, nes Kaune tuo metu vyko koncertas. Tad kontaktas su jais buvo absoliučiai minimalus – nebent kažkur prasilenki ir tiek.
Manau, kad apskritai sportas yra apipintas sąmokslo teorijomis ir jos yra pervertintos. Jokia organizacija, joks protingas žmogus tuo neužsiimtų, net jeigu ir norėtų, nes galiausiai to nepavyktų nuslėpti. Jeigu kažkas būtų surežisuota, atsirastų liudininkų ar dar kažko.
O dabar turime tik sąmokslo teorijas: „Čia kažkas kažką žinojo.“ Galiu 100 proc. pasakyti, kad viskas, kas susiję su sportine puse, nėra nė menkiausiai surežisuota ir mums patiems yra nenuspėjama“, – tikino Ignas.
Vyro teigimu, tokios kalbos, turint omenyje turnyro populiarumą, yra natūrali dalis.
„Kuo klausimas jautresnis, tuo daugiau atsiras įvairiausių spekuliacijų, versijų ir diskusijų. Manau, kad tai tiesiog reikia priimti kaip normalų ir natūralų dalyką.
Kadangi šioje vietoje mūsų sąžinė švari, pernelyg dėl to nesukame galvos. Tiesiog toliau stengiamės išlaikyti profesionalumą kaip organizacija“, – sakė jis.
Grinevičius prabilo apie Dirksčio ir Maslobojevo kovą
Daugiausiai atgarsio sulaukusi turnyro kova vyko tarp D. Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo. Ignas neslėpė, kad jos baigtis techniniu nokautu sukėlė apmaudą.
„Norėjosi, kad ta kova tęstųsi ilgiau ir pasibaigtų arba taškais, arba nokautu, bet ne kovos nutraukimu. Apmaudu, kad kova taip pasibaigė.
Tikrai norėjosi stipresnio, aiškesnio akcento, ypač turint omenyje, kad, vertinant kartu su visu renginiu, tai buvo daugiausiai dėmesio apskritai Lietuvos istorijoje susilaukusi kova“, – pasakojo vyras.
Pašnekovas pripažino, kad stipriai prasidėjusi kova baigėsi ne taip, kaip jis įsivaizdavo.
„Tokios kovos baigties tikrai nesitikėjau. Ypač po pirmojo raundo, kai Dominykas buvo ganėtinai aktyvus. Atsimenu, žvalgėmės su kolegomis, su kuriais sėdėjome, ir galvojome, kad gal jis net laimės pirmąjį raundą.
Teisėjų sprendimu pirmojo raundo jis nelaimėjo, bet tas raundas pozityviai nustebino. Paskui viskas radikaliai pasisuko į kitą pusę ir baigėsi, sakyčiau, nusivylimu, kad ta kova iki galo neišsipildė“, – nuogąstavo I. Grinevičius.
Išdavė, ką mano apie Dominyko Dirksčio pareiškimą dėl karjeros pabaigos
Praėjus kelioms dienoms po nutrūkusios dvikovos, socialiniuose tinkluose D. Dirkstys paskelbė sensacingą žinią – pranešė baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą. Ignas pasakojo, kad iš anksto apie tai nežinojo, o pokalbiai UTMA organizacijoje galimai vyks kiek vėliau.
„Aš tikrai sužinojau kartu su visais. Gal svarbu pasakyti, kad sportine dalimi ir jos organizavimu pats asmeniškai neužsiimu, todėl apie tai sužinojau kartu su visais.
Negaliu kalbėti už kolegas, bet man atrodo, kad visi sužinojo vienu metu – tiesiog kartu su visa Lietuva. Kažkokie pokalbiai su Dominyku turbūt vyks jau vėliau: kaip čia atsitiko, kuo galiausiai viskas baigsis.
Kol kas turime tai, kas pasakyta viešojoje erdvėje – kad jis baigė profesionalaus sportininko karjerą. Mane tai nustebino“, – dalijosi jis.
Netrukus po paviešintos D. Dirksčio žinios, žmonės pradėjo abejoti jo pareiškimo tikrumu sakydami, kad tai gali būti dar vienas reklaminis triukas. Pašnekovas teigė neturintis pagrindo manyti, kad tai – netikra.
„Kol kas neturime pagrindo manyti, kad tai netikra. Remiamės tuo, ką parašė Dominykas. Tų spekuliacijų visada atsiranda labai daug. Iš mano patirties, viskas dažniausiai būna daug paprasčiau, negu atrodo.
Kaip galiausiai viskas baigsis, nežinau, bet galiu remtis tik tuo, kas tą akimirką yra viešojoje erdvėje. Šiandien turime paties Dominyko paskelbtą, tikrai neprojektuotą ir nerežisuotą faktą, kad jis baigė karjerą. O toliau matysime, kaip bus. Šiandien, kaip matau, jis yra baigęs karjerą“, – atskleidė vyras.
Jau netrukus Vilniuje – dar vienas įspūdingas UTMA renginys
Nors aistros ir neatsakyti klausimai po „UTMA 19“ turnyro dar nespėjo nurimti, organizatoriai nesėdi rankų sudėję. Jau netrukus kovinio sporto gerbėjų akys kryps į sostinę – čia laukia „UTMA 20“ turnyras. Pasak I. Grinevičiaus, Vilniaus publikai ruošiamas ne ką mažiau intriguojantis vakaras.
„Labai sėkmingas renginys sausio mėnesį buvo Vilniuje, todėl ir šįkart tikimės gausios auditorijos. Šiek tiek pasikeičia auditorija, pasikeičia miestas. Pagrindinė kova, manau, taip pat bus tarp dviejų įdomių asmenybių – Igno Pauliukevičiaus ir Naglio Kanišausko.
Šią savaitę šiek tiek ilsimės, o netrukus pradėsime intensyviai ruoštis renginiui Vilniuje. Tikimės, kad arena ir Vilniuje užsipildys, nes jau turime labai puikios patirties su šiuo miestu, todėl ten ir sugrįžtame.
Sausio mėnesį arena beveik užsipildė, tad šįkart tikimės pilnos arenos ir daug žiūrovų – tiek arenoje, tiek prie ekranų. Viskas vyksta labai greitai, bet, manau, žiūrovai po ilgos vasaros be kovų yra pakankamai jų išsiilgę. Tikrai bus ką sekti“, – intrigavo UTMA bendraturtis.
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