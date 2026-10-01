Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po skandalingos Dirksčio naujienos – iškalbinga su juo poruojamos merginos reakcija: parašė vos 3 žodžius

2026-10-01 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 30-ąją Dominykas Dirkstys bene visus nustebino netikėta naujiena – paskelbė baigiantis kovotojo karjerą. Netrukus po jo įrašo, socialiniuose tinkluose ėmė virti diskusijos ir vienas po kito piltis komentarai. Vieną jų paliko ir su juo poruojama sportininkė Ieva Šadžiūtė.

Rugsėjo 30-ąją Dominykas Dirkstys bene visus nustebino netikėta naujiena – paskelbė baigiantis kovotojo karjerą. Netrukus po jo įrašo, socialiniuose tinkluose ėmė virti diskusijos ir vienas po kito piltis komentarai. Vieną jų paliko ir su juo poruojama sportininkė Ieva Šadžiūtė.

REKLAMA
6

Mergina savo palaikymą išreiškė po D. Dirksčio įrašu apie tašką karjeroje.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parašė vos 3 žodžius

Socialiniame tinkle Instagram mergina paskelbė trumpą, tačiau iškalbingą komentarą.

REKLAMA
REKLAMA

Ji rašė: „One & only“ (liet. – „Vienas ir vienintelis“).

Primename, kad kartu jie ne kartą pasirodė viešai socialiniuose tinkluose. Ieva ir Dominykas taip pat buvo užfiksuoti ir krepšinio rungtynėse rugpjūtį.

REKLAMA

Primename, kad po įrašu žmonės, rodos, susiskirstė į dvi stovyklas: vieni džiaugėsi kovotojui pasirinkus sveikatą, kiti teigė netikintys, kad jis deda tašką karjeroje. Žmonės rašė:

  • „PR triukas būtų geras, pažiūrėt, kaip UTMA gyvuos be Dirksčio, ir paskui, po kelių eventų, pranešt, kad grįžta. Vėl arena išpirkta.“
  • „Ačiū tau už viską! Padarei didelį indėlį LT, kad žmones taip įtrauktų kovinis sportas.“
  • „Tikiuosi, kad čia bajeris.“
  • „Čia kaip SEL nesibaigiantys paskutiniai koncertai.“
  • „O tai kaip kontraktas 2 metų su UTMA? Tiesiog paims ir leis nutraukti?“
  • „Ačiū tau, tai geriausias pasirinkimas.“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į D. Dirkstį komentaro. Gavę jį, straipsnį tikimasi papildyti.

REKLAMA
REKLAMA

Paskelbė apie tašką karjeroje

Primename, kad kovotojas savo Instagram rašė:

„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.

Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.

Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.

Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.

Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.

Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Neįdomi ta kekšė
Neįdomi ta kekšė
2026-10-01 10:48
Tas gaidys visus užpiso seniausiai. Ir kokią kekšę dabar dulkina niekam neįdomu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų