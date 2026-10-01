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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ir Kaune daugiabučiuose kilo gaisrai: sužeisti du žmonės

2026-10-01 11:08 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 11:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje ir Kaune daugiabučių gaisruose trečiadienį nukentėjo du žmonės.

Vilniuje – tarnybų sujudimas: malšino liepsnas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (11)

Vilniuje ir Kaune daugiabučių gaisruose trečiadienį nukentėjo du žmonės.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, priešpiet buvo gautas pranešimas apie sostinės Savanorių prospekte daugiabučiame kilusį gaisrą.

Vilniuje ir Kaune daugiabučių gaisruose nukentėjo du žmonės

Atvykus pajėgoms, iš antro aukšto buto pro langus veržėsi juodi dūmai. Iš buto netrukus buvo išneštas nesąmoningas, nudegimų patyręs vyras, jis perduotas medikams ir išvežtas į ligoninę.

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Gaisro metu dviejų kambarių bute sudegė lova, kėdė, aprūko patalpos.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje – tarnybų sujudimas: malšino liepsnas

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Tą pačią dieną, apie 20 val., pranešta apie gaisrą daugiabučiame name Kauno Šiaurės prospekte.

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Iš dviejų kambarių buto veržėsi dūmai, virtuvėje degant įvairiems daiktams ir šiukšlėms, kurių buvo prikrauta visose patalpose. Iš buto buvo išnešta moteris, ji medikų pristatyta į gydymo įstaigą.

Gaisro metu termiškai paveikta virtuvės ir koridoriaus patalpa, skilo virtuvės lango stiklas. Aprūko laiptinė, vandeniu sulieti butai nuo ketvirto iki pirmo aukšto ir rūsys.

Dūmų detektorių abiejuose butuose nebuvo.

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