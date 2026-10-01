Vilniuje ir Kaune daugiabučiuose kilo gaisrai: sužeisti du žmonės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, priešpiet buvo gautas pranešimas apie sostinės Savanorių prospekte daugiabučiame kilusį gaisrą.
Vilniuje ir Kaune daugiabučių gaisruose nukentėjo du žmonės
Atvykus pajėgoms, iš antro aukšto buto pro langus veržėsi juodi dūmai. Iš buto netrukus buvo išneštas nesąmoningas, nudegimų patyręs vyras, jis perduotas medikams ir išvežtas į ligoninę.
Gaisro metu dviejų kambarių bute sudegė lova, kėdė, aprūko patalpos.
Tą pačią dieną, apie 20 val., pranešta apie gaisrą daugiabučiame name Kauno Šiaurės prospekte.
Iš dviejų kambarių buto veržėsi dūmai, virtuvėje degant įvairiems daiktams ir šiukšlėms, kurių buvo prikrauta visose patalpose. Iš buto buvo išnešta moteris, ji medikų pristatyta į gydymo įstaigą.
Gaisro metu termiškai paveikta virtuvės ir koridoriaus patalpa, skilo virtuvės lango stiklas. Aprūko laiptinė, vandeniu sulieti butai nuo ketvirto iki pirmo aukšto ir rūsys.
Dūmų detektorių abiejuose butuose nebuvo.
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