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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras Kaune – užsidegė šiukšlių prikrautas butas: ugniagesiai išgelbėjo moterį

2026-10-01 08:46 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 08:46
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Kaune, daugiabučio 4 aukšte, degė šiukšlių prikrautas butas. Per gaisrą nukentėjo jame gyvenusi moteris. Dėl gaisro vandeniu sulieti apatiniai butai.

Ugniagesiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (26)

Kaune, daugiabučio 4 aukšte, degė šiukšlių prikrautas butas. Per gaisrą nukentėjo jame gyvenusi moteris. Dėl gaisro vandeniu sulieti apatiniai butai.

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Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad prikauptų šiukšlių aukštis bute siekė 40–80 cm.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ugniagesiai gesina gaisrą

Trečiadienio vakarą, 20.05 val. buvo gautas pranešimas, kad iš ketvirtame aukšte esančio buto rūksta dūmai, jame gyvena senyvo amžiaus moteris. 

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Atvykus ugniagesiams, iš tikrųjų iš dviejų kambarių buto veržėsi dūmai. 

Paaiškėjo, kad virtuvėje 3 m² plote degė įvairūs daiktai ir šiukšlės. 

Iš buto išnešta moteris, ji buvo prisikvėpavusi dūmų, todėl medikų išvežta į Kauno klinikas. 

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Gaisro metu termiškai paveikta virtuvė ir koridorius, skilo virtuvės lango stiklo paketas. 

Aprūko laiptinė, vandeniu sulieti butai nuo ketvirto iki pirmo aukšto ir rūsio patalpa. 

Be to, virtuvėje buvo trūkęs karšto vandens vamzdis. 

Atliekant baigiamuosius darbus pastebėta, kad dujų skaitiklis leidžia dujas. Gedimą pašalino ESO avarinė tarnyba. 

Bute ant grindų buvo prikrauta įvairių daiktų ir šiukšlių, jų aukštis siekė 40–80 cm. Dūmų detektoriaus nebuvo. 

Ugniagesiai termovizoriumi papildomai patikrino virš degusio buto esančias patalpas.

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