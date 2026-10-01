Sujudimas Jonavoje – ugniagesiai išgelbėjo kūdikį

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, incidentas įvyko trečiadienio pavakare, 16.57 val., Lietavos gatvėje.
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FOTOGALERIJA. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) organizuojamos praktinės civilinės saugos pratybos
Buvo gautas pranešimas, kad automobilyje užsitrenkė 10 mėnesių vaikas.
Ugniagesiai išdaužė automobilio „Audi“ langą ir vaiką išlaisvino.
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