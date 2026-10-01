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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktį Vilniuje liepsnojo automobiliai: paskelbta padegėjo paieška

2026-10-01 07:51 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-01 07:51
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Naktį Vilniuje – brutalus nusikaltimas.

Naktį Vilniuje liepsnojo automobiliai (nuotr. skaitytojo)

Naktį Vilniuje – brutalus nusikaltimas.

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Kaip praneša Policijos departamentas, apie 1 val. Vilniuje, Čiobiškio g., automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustatytas asmuo nežinomu skysčiu apipylė automobilį „Mercedes-Benz E200D“ (pagamintas 2018 m.) ir jį padegęs, pasišalino.

Liepsnojo automobiliai

Gaisro metu sudegė minėtas automobilis bei apdegė šalia stovėję automobilis „BMW 530D“ (pagamintas 2019 m.), automobilis „VW Passat“ (pagamintas 2015 m.) ir automobilis „Škoda Octavia“ (pagamintas 2017 m.).

Nuostoliai nustatinėjami.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 187 str. 2 d.

 

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