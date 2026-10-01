Naktį Vilniuje liepsnojo automobiliai: paskelbta padegėjo paieška

Kaip praneša Policijos departamentas, apie 1 val. Vilniuje, Čiobiškio g., automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustatytas asmuo nežinomu skysčiu apipylė automobilį „Mercedes-Benz E200D“ (pagamintas 2018 m.) ir jį padegęs, pasišalino.
Liepsnojo automobiliai
Gaisro metu sudegė minėtas automobilis bei apdegė šalia stovėję automobilis „BMW 530D“ (pagamintas 2019 m.), automobilis „VW Passat“ (pagamintas 2015 m.) ir automobilis „Škoda Octavia“ (pagamintas 2017 m.).
Nuostoliai nustatinėjami.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 187 str. 2 d.
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