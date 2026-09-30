Klaipėdoje liepsnojo kirpykla – skubėjo gelbėtojai

Bendrojo pagalbos centro duomenimis, 12.51 val. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdoje, Taikos prospekte, kirpykloje, dega lubos.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos miesto priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Rima Vainutė Eltai sakė, kad gaisras jau yra užgesintas.
„Kirpykloje, kilus gaisrui, buvo dvi darbuotojos ir du klientai. Jie evakavosi dar iki atvykstant pajėgoms“, – sakė R. Vainutė.
Anot jos, žmonės nenukentėjo.
Pasak ugniagesių atstovės, kol kas nėra aišku, kodėl kilo gaisras. Gaisro priežastys nustatinėjamos.
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