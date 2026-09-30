Kazlų Rūdoje supleškėjo namas ir automobilis: padegimu įtariamas šeimininkas išvežtas į ligoninę

Teisėsaugos duomenimis, gaisras Baganskų kaime, 1969 metais gimusio vyro name, kilo antradienį, apie 16 valandą. Per incidentą sudegė pastatas ir greta stovėjęs automobilis.
Įtariama, kad namą tyčia padegė jo šeimininkas. Jis po įvykio pristatytas ir paguldytas į ligoninę Kaune.
Policijos pareigūnai surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui pradėti.
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