Pamatykite: Vilniuje atvertas naujas psichikos sveikatos centro korpusas

Kaip pranešė savivaldybė, trijų aukštų gydymo korpuse veiks keturi skyriai, įrengta beveik šimtas stacionaro vietų ir modernios erdvės psichosocialinei pacientų reabilitacijai.
„Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro teikiamos paslaugos yra svarbi miesto turimos sveikatos sistemos dalis, užtikrinanti psichikos sveikatos sutrikimus patiriantiems žmonėms taip reikalingą pagalbą. Tikiu, kad šis įgyvendintas infrastruktūrinis projektas reikšmingai pagerins jų kokybę, sukurdamas žmonėms sveikimą palaikančią aplinką, orientuotą į atsigavimą ir savarankišką gyvenimą bendruomenėje“, – išplatintame pranešime sako Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Naujame įstaigos korpuse įsikurs Priėmimo, Gerontopsichiatrijos, Ūmios psichiatrijos ir Psichosocialinės reabilitacijos skyriai – iš viso beveik pusšimtis palatų.
Savivaldybės teigimu, priežiūros, gydymo, reabilitacijos ir kasdienės veiklos erdvės suplanuotos pagal skirtingų skyrių poreikius, sudarant galimybes kuo platesniam paslaugų spektrui. Didžioji dalis skyriuose naudojamų baldų, įrangos ir kitų detalių parinkti siekiant užtikrinti pacientų ir personalo saugumą, kartu išsaugant erdvių jaukumą ir terapinę įstaigos aplinką.
Pacientams taip pat įrengti atskiri susitikimų su artimaisiais kambariai. Reabilitacijai skirtose erdvėse bus vykdomi muzikos, dailės terapijos ir medžio darbų užsiėmimai, fizinio aktyvumo veiklos. Šiuolaikiškai įrengtoje virtuvėlėje pacientai galės ugdytis maisto gaminimo ir kitus kasdienio gyvenimo įgūdžius, reikalingus grįžus namo.
Naujo korpuso statybas vykdė generalinė rangovė „Naresta“.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt