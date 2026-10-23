Vilniuje automobilis partrenkė ir sužalojo elektriniu dviračiu važiavusį nepilnametį

Anot jos, ketvirtadienį apie 18.55 val. Gineitiškių gatvėje automobilis „Ford Fiesta“, vairuojamas moters (gim. 2003 m.), sukdamas į kairę, partrenkė ir sužalojo šaligatviu elektriniu dviračiu „Riding’ Times GT73 Pro“ važiavusį nepilnametį (gim. 2009 m.).
Suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, jis gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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