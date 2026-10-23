Vilniuje stabdant troleibusui nukentėjo 2 keleiviai: prireikė medikų

Anot jos, ketvirtadienį apie 17.05 val. Žirmūnų gatvėje staigiai stabdant maršrutiniam troleibusui „Škoda“, kurį vairavo vyras (gim. 1962 m.), jame nukrito ir susižalojo keleivė (gim. 1946 m.) bei keleivis (gim. 2001 m.).
Suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, jie gydomi ambulatoriškai.
Dėl incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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