Grybu Dirksčio išvadintas Maslobojevas nusprendė netylėti: pasiuntė aiškią žinią

Vaizdo įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Kirto atgal
S. Maslobojevo paskyros naujausiame įraše galima matytį jį, atsakingai plušantį sporto salėje.
Vaizdelio prieraše, rodos, žinutė buvo skirta D. Dirksčiui, kuris ne kartą yra save vadinęs liūtu. Ten rašoma:
„Kol kačiukai aptarinėja kitus, liūtai dirba toliau“.
View this post on InstagramREKLAMA
Toks Sergejaus įrašas pasirodė po to, kai D. Dirkstys socialiniame tinkle Facebook paskelbė vaizdo įrašą, kuriame nagrinėja jų kovą ir negaili varžovui, kurį anksčiau išvadino grybu, piktų žodžių. Prie vaizdų jis rašė:
„ĮSPĖJIMAS SERGEJUI
Po kovos apie Sierą jau buvau nustojęs kalbėti. Bet senolis pats pradėjo ahuelinti ir moralizuoti dėl dalykų, kuriuos pats yra daręs.
Juokingiausia, kad kai tą patį daro kiti Lietuvoj niekas nemato arba viskam randa pateisinimą. Bet kiekvienas LIŪTO žingsnis nagrinėjamas pro 100 kartų didinamąjį stiklą.
Ir nepamiršk – aš baigiau kovotojo karjerą, o ne karjerą tave nužvengti“.
Primename, kad UTMA turnyre vykusi D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova baigėsi anksčiau laiko – D. Dirksčiui atsinaujino trauma, dėl kurios jis nebegalėjo tęsti kovos ir paliko ringą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.