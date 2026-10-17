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TV3 naujienos > Žmonės

Grybu Dirksčio išvadintas Maslobojevas nusprendė netylėti: pasiuntė aiškią žinią

2026-10-17 16:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 16:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose ypač pastaruoju metu kritikos kitiems negailintis Dominykas Dirkstys, panašu, gavo kirtį atgal iš Sergejaus Maslobojevo. Pastarasis paviešino vaizdo įrašą, kurio prieraše – iškalbinga frazė.

Socialiniuose tinkluose ypač pastaruoju metu kritikos kitiems negailintis Dominykas Dirkstys, panašu, gavo kirtį atgal iš Sergejaus Maslobojevo. Pastarasis paviešino vaizdo įrašą, kurio prieraše – iškalbinga frazė.

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Vaizdo įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Kirto atgal

S. Maslobojevo paskyros naujausiame įraše galima matytį jį, atsakingai plušantį sporto salėje.

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Vaizdelio prieraše, rodos, žinutė buvo skirta D. Dirksčiui, kuris ne kartą yra save vadinęs liūtu. Ten rašoma:

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„Kol kačiukai aptarinėja kitus, liūtai dirba toliau“.

Toks Sergejaus įrašas pasirodė po to, kai D. Dirkstys socialiniame tinkle Facebook paskelbė vaizdo įrašą, kuriame nagrinėja jų kovą ir negaili varžovui, kurį anksčiau išvadino grybu, piktų žodžių. Prie vaizdų jis rašė:

„ĮSPĖJIMAS SERGEJUI

Po kovos apie Sierą jau buvau nustojęs kalbėti. Bet senolis pats pradėjo ahuelinti ir moralizuoti dėl dalykų, kuriuos pats yra daręs. 

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Juokingiausia, kad kai tą patį daro kiti Lietuvoj niekas nemato arba viskam randa pateisinimą. Bet kiekvienas LIŪTO žingsnis nagrinėjamas pro 100 kartų didinamąjį stiklą. 

Ir nepamiršk – aš baigiau kovotojo karjerą, o ne karjerą tave nužvengti“.

Primename, kad UTMA turnyre vykusi D. Dirksčio ir S.  Maslobojevo kova baigėsi anksčiau laiko – D. Dirksčiui atsinaujino trauma, dėl kurios jis nebegalėjo tęsti kovos ir paliko ringą.

 

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na,dar
na,dar
2026-10-17 17:09
ilgai apie pikuli rasysit?idomesniu zmoniu lietuvoje,turbut,negyvena.
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