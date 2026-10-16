Iš „UTMA“ ringo pabėgęs Dominykas Dirkstys pirmą kartą parodė gydytojo išrašą

Galiausiai penktadienio rytą D. Dirkstys nutraukė tylą ir savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo ilgai lauktu dokumentu.
Paviešino gydytojo išrašą
Nuotraukoje užfiksuotos gydytojo išvados. Tiesa, paviešintame vaizde nematyti oficialių gydymo įstaigos rekvizitų ar traumą apžiūrėjusio mediko parašo.
Pateiktame dokumente nurodoma, kad sportininkas kreipėsi dėl kairės plaštakos skausmo bei sutrikusios jos funkcijos. Pažymima, jog traumą D. Dirkstys patyrė 2026 m. rugsėjo 26 d. vykusiose varžybose smūgio metu, o rugsėjo 29 d. jis apsilankė LSMU Kauno ligoninės Skubios pagalbos skyriuje.
Medicinos pažymoje taip pat užfiksuota ligos istorija: 2026 m. birželio 22 d. kovotojui jau buvo atlikta kairės rankos trečiojo delnikaulio osteosintezė. Apžiūros metu užfiksuotas patinimas bei skausmas trečiojo delnikaulio srityje, judesiai buvo šiek tiek apriboti, tačiau kraujotaka ir jutimai sutrikę nebuvo.
Gydytojai traumą patyrusiam sportininkui taikė imobilizaciją. D. Dirksčiui buvo rekomenduota 6 savaites vengti fizinio krūvio ir užtikrinti ramybę, o rankos imobilizaciją tęsti 4 savaites.
Įspėjo varžovą
Socialiniame tinkle D. Dirkstys rašė, kad po kovos apie S. Maslobojevą jau buvo nustojęs kalbėti, tačiau „senolis“ pats pradėjo moralizuoti dėl dalykų, kuriuos yra daręs ir pats. Jis teigė nesuprantantis dvigubų standartų:
„Po kovos apie Sierą jau buvau nustojęs kalbėti. Bet senolis pats pradėjo reikštis ir moralizuoti dėl dalykų, kuriuos pats yra daręs. Juokingiausia, kad kai tą patį daro kiti Lietuvoj – niekas nemato arba viskam randa pateisinimą. Bet kiekvienas LIŪTO žingsnis nagrinėjamas pro 100 kartų didinamąjį stiklą“, – rašė D. Dirkstys.
Pradžioje vaizdo įrašo matomas pats Dominykas, stebintis ir komentuojantis archyvinius vaizdo įrašus kompiuterio ekrane. Jis rodo įvairius epizodus, kuriuose užfiksuotas jo oponentas Sergejus: kaip šis guli ringe po smūgių, krenta ant grindų ar po pralaimėjimų sulaukia medikų pagalbos.
„Aptarkime kelis dalykėlius. Sergejus gauna malkų, jį nukerta. Pirmas dalykas, prieš rankų pakėlimą, ką jis padaro? Jisai iššliažia kaip sliekas iš ringo, prieš visus rankų pakėlimus. Įsikando į lūpą – ką padaro? Nebetęsia kovos“, vaizdo įrašą komentavo D. Dirkstys.
Vėliau vaizdas persikelia į kiemą – Dominykas vilki juodus marškinėlius, dėvi akinius nuo saulės, o ant jo rankos matomas įtvaras. Gestikuliuodamas jis emocingai kalba:
„Ir seras gėjus kažką man bando pasakyti, kai aš galėjau prieš visą areną jam nukąsti ausį ir jis būtų be ausies. Bet aš jo pasigailėjau. O jis man kažką bando pasakyti, kai pats netęsė kovos įsikandęs į lūpą, o man lūžo ranka. Ar tu galvoji su savo galva, Sergejau? Įspėjimas tau duotas, grybas.“
Pabaigoje įrašo jis rašė: „Ir nepamiršk – aš baigiau kovotojo karjerą, o ne karjerą tave nužvengti.“
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