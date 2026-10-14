Po Dirksčio skyrybų su 18-mete Ieva – tiesa iš Oksanos Pikul lūpų: prabilo apie tikruosius jų santykius

Įraše jis pažymėjo, kad bendro darbo dėka pavyko pasiekti puikių rezultatų bei sukurti sėkmingą marketingo strategiją.
Į D. Dirksčio žodžius sureagavo ir buvusi mylimoji Oksana Pikul.
„Antrasis sezonas“
D. Dirkstys neslėpė tikėjimo Ievos potencialu ir ateities sėkme. Jis taip pat pakomentavo ir asmeninį jų ryšį, užkirsdamas kelią galimoms prielaidoms bei patvirtindamas, kad šįkart juos siejo išskirtinai tik darbiniai reikalai.
„Ačiū, Ievute, už antrą projekto sezoną.
Gal jis ir nebuvo labai ilgas, nes man reikėjo išvykti, bet buvo turiningas ir produktyvus. Kartu padarėm neblogą marketingą ir pasiekėm gerų rezultatų.Ievue turi daug potencialo, ir tikiu, kad tavęs dar laukia gražūs dalykai.
Šįkart mus siejo tik darbiniai reikalai. Gaila, kad neteko artimiau pabendrauti, bet gal dar kada gyvenime mūsų keliai susikirs. Dievo planas.
Ačiū visiems, kurie stebėjot ir palaikėt. Ievute, sėkmės tau ir ačiū, kad buvai šio sezono dalis.
On to the next one.Season 3. Ką norėtumėt pamatyti trečiame sezone? Rašykit komentaruose“, – rašė D. Dirkstys.
Primename, kad apie „santykių“ pabaigą I. Šadžiūtė viešai pranešė spalio 5-ąją. Socialiniame tinkle „Instagram“ ji teigė:
„Šiandien Dominykas atvažiavo į Vilnių, mes buvom susitarę susitikti prie Baltojo tilto ir viską užbaigti, viską nutraukti. Bet dėl susirinkusių fanų, kas jam ir yra svarbiausia, to padaryti nepavyko. Todėl noriu dabar visiems pasakyti, kad viskas yra baigta. Daugiau niekas mūsų nebesieja. Galimai aš jam buvau per jauna, per greita, dar vis sportininkė, gal ir per graži.“
Oksana Pikul pasakė, kaip buvo
Po šio D. Dirksčio įrašo portalas tv3.lt kreipėsi į buvusią Dominyko mylimąją O. Pikul.
Nors D. Dirkstys įraše teigė, jog I. Šadžiūtė buvo „Antrasis projektas“, jis taip pat užsiminė, jog šįkart juos siejo tik darbiniai reikalai.
Portalas tv3.lt Oksanos paklausė, ar D. Dirkstį ir pačią Oksana siejo ne tik darbiniai reikalai, moteris aiškiai patvirtino:
„Taip, žinoma, siejo tikri santykiai.“
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