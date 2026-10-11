„Tautos bukiausiame“ – netikėtumas: į kovą stojo dar viena žvaigždė

„Tautos bukiausiame“ savo jėgas vis dar bando Oksana Pikul, Joana Bartaškienė, Danas Rapšys, Žilvinas Grigatis, Agnė Turskienė, Aušra Seibutytė (Aušra Maldeikienė) ir Simona Šernė (Simona Lipnė).
Prie vienos užduoties prisijungė Mantas Katleris
Kaip ir kievieną savaitę, taip ir šią laidą sudaro keli etapai. Vieną jų prireikė atlikti poromis, tačiau likusių dalyvių skaičius nelyginis, todėl pagalbos ranką ištiesė pats projekto mokytojas, laidos vedėjas Mantas Katleris.
„Lietuva, žinau, kad keista, jog aš vienas. Bet kartais taip jau atsitinka – galiausiai lieki vienas. Galite paklausti Dano, jeigu netikite manimi“, – situaciją pristatė ir šiek tiek pašiepė D. Rapšį dėl geriausio projekto draugo Gabrieliaus Vagelio išvykimo namo Mantas Bartuševičius.
M. Katleris užduotį vykdyti padėjo Oksanai Pikul.
„Prisimeni, kai kažkada užkulisiuose kalbėjome, kad jeigu mums kas nors duotų progą pažaisti, mes čia parodytume, kokie mes geri esame“ – prisiminė M. Bartuševičius.
„Iškristume pirmą savaitę“, – antrino M. Katleris.
Bet ar tikrai atsidurti žaidėjo pozicijoje yra taip paprasta, kaip manė abu vedėjai? M. Katleris savo kailiu pajuto, kad vis tik vengti tautos bukiausio titulo nėra taip lengva, kaip galėtų pasirodyti.
„Nepyk, drauge, aš turiu tai padaryti...“ – kreipėsi į M. Katlerį M. Bartuševičius.
Ką turėjo padaryti M. Bartuševičius? Kaip sekėsi M. Katleriui? O kuris dalyvis iškrito šią savaitę ir nebesivaržo dėl tautos bukiausio titulo?
Visa tai pamatykite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje laidos transliacijoje arba sekmadienį 19:30 per TV3!
LAIDĄ TIESIOGIAI STEBĖKITE ČIA:
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį 19:30 per TV3!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.