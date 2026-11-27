Suomiai šį kartą išvykoje 107:92 (27:25, 30:28, 28:17, 22:22) nepaliko vilčių Slovėnijai (4/5).
Suomija dabar įsitvirtino antroje L grupės vietoje, o slovėnai iškrito iš trejeto – juos pergale lenkia Švedija.
Nugalėtojams 32 taškus (5/6 dvit., 6/7 trit.), 8 atkovotus kamuolius ir 38 naudingumo balus surinko Mustapha Amzilas, po 19 taškų sumetė Edonas Maxhuni (9 rez. perd.) ir Oliveris Nkamhoua (6 rez. perd., 24 naud.).
Slovėnijos rinktinei 29 taškus sumetė Gregoras Hrovatas (14/15 baud., 27 naud.), 21 – Miha Cerkvenikas (8 atk. kam., 24 naud.).
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