„Tautos bukiausias“ užsimezgė tikra draugystė: „Jūs panašūs į dvi gulbes – jeigu iškris vienas, kitas mirs“

Prieš pradedant klasės darbus, vedėjas Mantas Katleris dalyviams uždavė hipotetinį klausimą – jei tektų likti tarp trijų paskutinių finalininkų, su kuriais klasės draugais norėtų likti?
Danas Rapšys sakė, kad tikrai norėtų pasilikti su dainininku Gabrielium Vageliu, su kuriuo spėjo užsimegzti tikra draugystę, ir taip pat su Oksana Pikul.
„Jūs esate panašūs į dvi gulbes – jeigu iškris vienas, kitas mirs“, – pastebėjo vedėjas Mantas Bartuševičius.
„Tikrai taip“, – vienbalsiai atsakė Danas ir Gabrielius.
Draugai – ir už klasės ribų
Abu tikino, kad drauge turi eiti iki pat galo, nes jiedu jau ne tik bendraklasiai, o ir draugai.
„Mes leidžiame laiką jau ne tik pamokose“, – sakė Danas.
„Užklasinę veiklą mes vykdome kartu“, – tikino Gabrielius.
Nors draugai tvirtino, kad kartu žais iki pat galo, paskutinėje rungtyje – kontroliniame darbe – jųdviejų draugystei iškils iššūkis. Vienas iš draugų pasirodys taip gerai, kad jam grės iškritimas iš projekto.
„Nedaryk taip, mums tavęs reikia“, – prieš vienam draugui atsakant į paskutinį klausimą, ragino kitas.
Kas paliks projektą ir ar vienas kitam, kaip teigė Danas su Gabrieliumi, sudaužys širdį?
Atsakymą sužinokite šį sekmadienį 19:30 val. per TV3 ir tv3.lt!
Ištrauką iš laidos pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.
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