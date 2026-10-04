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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

Danas Rapšys gavo neeilinį paliepimą iš Manto Katlerio: „Nuėjęs į klasę, pabučiuok...“

2026-10-04 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Sprendžiant galvosūkį dalyviai iš vedėjų Mantų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – išgirsta įvairių patarimų ar net paliepimų.

TV3 televizijos laidoje „Tautos bukiausias“ tęsiasi kova dėl to, kuris žymus Lietuvos žmogus iškris anksčiausiai. Tai laida, kurios niekas nenori laimėti. Sprendžiant galvosūkį dalyviai iš vedėjų Mantų – Manto Katlerio ir Manto Bartuševičiaus – išgirsta įvairių patarimų ar net paliepimų.

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Pirmoje fizinėje rungtyje dalyviams teko pastatyti tiltą. Ant dviejų atramų jie taip turėjo sudėti tris medines lenteles, kad ant jų padėjus puodą, jis laikytųsi ir tiltas nesugriūtų. Iš pažiūros tai – nesudėtinga užduotis. Tačiau kai išmąstyti teisingą atsakymą reikia per dvi minutes, fone esant televizijos kameroms ir girdinti vedėjų komentarus – užduotis pasidaro žymiai keblesnė. 

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Politikė, ekonomistė Aušra Seibutytė (Aušra Maldeikienė) bandė šią užduotį įveikti viena iš pirmųjų – deja, nesėkmingai. 

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„Aš visada būnu nelabai toli nuo teisingo atsakymo, bet man paprastai reikia daugiau laiko“, – teigė A. Seibutytė ir pridėjo, kad jos manymu ši užduotis buvo neįveikiama.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šou „Tautos bukiausias“ akimirkos

Grįžęs pabučiuok Maldeikienę

Prieš pradėdamas spręsti galvosūkį plaukikas Danas Rapšys norėjo sužinoti, kam pavyko sėkmingai įvykdyti užduotį. Sužinojęs, kad kol kas dauguma užduotį įvykdo ir tik Aušra bei Gabrielius Vagelis jų neįvykdė, Danas neslėpė kylančios įtampos. 

Visgi su užduotimi jis susitvarkė lengvai ir netgi nustatė naują galvosūkio rekordą. 

„Neatsipalaiduok ir, nuėjęs į klasę, pabučiuok Maldeikienę. Nes ji sakė, kad čia neįmanoma“, – liepė vedėjas Mantas Katleris.

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Grįžęs į klasę D. Rapšys pasakė, kokį paliepimą išgirdo iš M. Katlerio.

„Nenoriu girtis, bet greičiausias laikas iš mūsų visų. Ir man liepė jus pabučiuoti, nes jūs sakėt, kad neįmanoma“, – sakė Aušrai žymus plaukikas. 

A. Seibutytė neslėpė džiaugsmo dėl klasės draugo sėkmės ir apipylė jį plojimais. 

O kaip baigėsi jų susitikimas? 

Atsakymą sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 val. per TV3 ir tv3.lt.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

„Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Tautos bukiausias“.

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