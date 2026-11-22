Maždaug 22,1 mln. eurų (su PVM) vertės projektas bus vystomas viešosios ir privačios partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu, tam savivaldybė pritarė dar 2024 metų spalį.
Vilkaviškio seniūnas Virginijus Adomaitis BNS teigė, kad miesto gyventojai laukia naujo baseino bei šnairuoja į gretimus miestus – Šakiai ir Marijampolė baseinus turi jau seniai.
„Gyventojų nuomonė yra tikrai teigiama ir visi laukia. Bent jau nuomonė tokia, kad ir Marijampolė, ir Šakiai seniai turi baseinus, o Vilkaviškis neturi, o Vilkaviškis žymiai didesnis yra už Šakius“, – kalbėjo seniūnas.
„Galiu tik tiek pasakyti, kad būtų neigiama ar nepritarimas, tai tokios nuomonės negirdėjęs. (...) Vilčių daug deda gyventojai – laukiamas projektas labai“, – pridūrė seniūnas.
Privataus partnerio paiešką savivaldybė pradėjo dar pernai kovą. Kaip BNS teigė Vietinio ūkio skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė, derybos su verslu jau baigtos, o galimi investuotojai pasiūlymus turi pateikti iki lapkričio 30 dienos.
„Pabaigtos jau derybos. Lapkričio 30 diena yra paskutinė diena, kada turėtų pateikti potencialūs dalyviai galutinius pasiūlymus. Tada jau bus vykdomas vertinimas ir atsirinktas galutinis investuotojas, jeigu viskas gerai“, – BNS sakė E. Mockevičienė.
„Kitų metų pradžia, greičiausiai. Nemanau, kad spėsim dar iki švenčių, tai kitų metų pradžia“, – paklausta, kada tikimasi pasirašyti sutartį su rangovu, sakė savivaldybės atstovė.
Planuojama, kad statybos truks trejus metus, todėl tikimasi, kad baseinas iškils 2030-aisiais.
Konkursą laimėjęs rangovas įgytų teisę baseiną valdyti, prižiūrėti, nuomoti, jame teikti neformalaus švietimo paslaugas, organizuoti renginius ar kitas su vandens sportu ar pramogomis susijusias veiklas.
Savivaldybės teigimu, komplekso statytojas baseiną administruotų 15 metų, vėliau jį perimtų rajono valdžia.
Kaip aiškino E. Mockevičienė, savivaldybė investuotojui pradės mokėti pasibaigus statyboms.
„Savivaldybė tiktai po trejų metų statybos pradės išsimokėti kiekvienais metais po tam tikrą lėšų dalį. Galutinis sutarties terminas yra 18 metų. Trys metai statyba, 15 metų operavimas. Ir tada jau pereis savivaldybei“, – teigė ji.
Privačios investicijos į projektą siektų apie 10,5 mln. eurų, nurodoma portale ppplietuva.lt.
Baseiną norima statyti Sporto gatvėje, tarp Vilkaviškio sporto centro bei miesto stadiono.
Pasak V. Adomaičio, sporto centras buvo perdarytas iš tarybiniais laikais statyto baseino, kuris niekada nebuvo baigtas. Tai vienintelis toks sporto centras rajone, pabrėžė jis.
„Vienintelis rajone yra. Įvairiomis sporto šakomis (užsiimama – BNS), pradedant krepšiniu, imtynėmis, ten veikla ištisą savaitę vyksta“, – kalbėjo V. Adomaitis.
Naujame komplekse planuojama įrengti 25 metrų ilgio baseiną su keturiais takeliais, SPA zoną su trimis pirtimis, treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų erdvę, kavinę.
Savivaldybė tikisi, jog baseinas mieste skatins aktyvią gyvenseną, taps bendruomenės traukos centru.
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