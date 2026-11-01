Vilkaviškio rajone šeštadienį rastas sprogmuo

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad šeštadienį, apie 12.25 popiet gautas vietos policijos komisariato pranešimas apie Kumečių kaime esančioje Šilo g. rastą 88 mm minosvaidžio miną. Teritorijoje įvestas planas „Skydas“.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Kaip pranešama, tarnybos įvykio vietoje budėjo tol, kol atvyko išminuotojai ir sprogmuo buvo sunaikintas.
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