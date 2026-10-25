Vilkaviškio gyventojai pakraupę – savivaldybė draudžia remontuoti namą: vieną dieną viskas išlėks į orą

Painią Vilkaviškio gyventojų situaciją laidoje „TV Pagalba“ narpliojo gelbėtojas Žilvinas Žitkus.
Birutė ir Regina aprodė pastatą ir stogą, kurio būklė – kritinė. Senos statybos statinys byra, todėl į pastato vidų laša vanduo. Moterys parodė, kaip atrodo rūsys: nors mieste jau kurį laiką nelijo, rūsyje vandens prisikaupę apstu.
Per plauką nuo tragedijos
Ž. Žitkus kartu su Birute ir Regina nusileido į rūsį. Ne tik moterys, bet ir gelbėtojas stebėjosi, kokiomis siaubingomis sąlygomis šiuo metu gyvuoja pastatas. Ž. Žitkus neabejojo – dar truputis lietaus ir kils nelaimingas atsitikimas.
„Ooo, baseiniukas! Nors lietaus kurį laiką nebuvo, bet vanduo vis dar laikosi. Jau matau, kad čia yra laidų mazgas, ir jeigu čia lietutis geras užpils, gali kilti trumpasis jungimas. Trumpasis jungimas, elektra ir dujos yra puikus, tobulas derinys, kad vieną dieną viskas išlėktų į viršų“, – stebėjosi Ž. Žitkus.
Susisiekus su savivaldybės meru, šis nedaugžodžiavo, bet patikino, kad situacija jam žinoma – dokumentus jis perduos, o apie viską gelbėtoją informuos teisininkai.
Nuvykę pas savivaldybės darbuotojus, moterys ir Ž. Žitkus ėmė aiškintis, ar įmanoma padėti Birutei ir Reginai. Moterys prašė savivaldybės atstovų užtikrinti, kad būtų leista vykdyti stogo remontą.
Ar įmanoma padėti nevilties apimtoms moterims, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.