Vyras atkreipė dėmesį, kad čia įrengti tik atskirai vyrams ir moterims skirti persirengimo kambariai.
Pasigenda šeimoms skirto persirengimo kambario
„Tad kaipgi elgtis, jei į baseiną tėtis atsiveda dukrą ar mama sūnų, kuriems dar reikia pagalbos susiruošiant maudynėms?“, – klausė jis.
Alytiškis tvirtino pasigendantis šeimoms skirtos – universalios – persirengimo kabinos. Anot jo, tokia esama infrastruktūra apriboja tėčio galimybes rūpintis vaiku ir gali būti vertinama kaip netiesioginė diskriminacija lyties pagrindu teikiant viešąsias paslaugas.
„Kaip mažametės dukros tėtis, noriu su ja lankytis baseine, tačiau esama patalpų tvarka sukuria realią kliūtį. <…> nuolat matau, kaip oro uostuose ar kitose viešose erdvėse tėvams su vaikais sudaromos patogios, pritaikytos sąlygos.
Tuo tarpu mūsų miesto baseine negaliu saugiai ir nepažeisdamas nei savo vaiko, nei kitų lankytojų privatumo padėti dukrai persirengti ir nusiprausti.
Mamos, atlydinčios dukras, ar tėčiai, atlydintys sūnus, su tokia problema nesusiduria“, – situaciją komentavo alytiškis Deividas. Jis dėl šios situacijos išaiškinimo jau kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
Galimybės nėra dėl techninių apribojimų
Pasiteiravus, kaip išsakytą situacija vertina Alytaus sporto centras, jo atstovai dėkojo vyriškiui už išsakytą nuomonę ir atkreiptą dėmesį į Alytaus sporto centro baseino persirengimo patalpų pritaikymo šeimoms su vaikais klausimą.
„Suprantame, kad tiek tėčiai, tiek mamos turi turėti galimybę lydėti mažamečius vaikus į baseiną, padėti jiems persirengti ir nusiprausti, užtikrinant jų bei kitų lankytojų privatumą“, – komentavo Alytaus sporto centro atstovai.
Jie atkreipė dėmesį, jog Alytaus sporto rūmai pradėjo veikti 1977 metais, o 50 metrų ilgio plaukimo baseinas – 1981 metais. Pastato projektiniai sprendiniai, patalpų išplanavimas ir esama infrastruktūra buvo numatyti pagal tuo metu galiojusius reikalavimus.
„Dėl šių objektyvių techninių apribojimų nėra galimybės įrengti papildomų, atskirų persirengimo ir prausimosi patalpų šeimoms su vaikais. Tam reikėtų esminės pastato rekonstrukcijos.
Pažymime, kad susiklosčiusi situacija nėra siekis riboti lankytojų teises ar sudaryti nevienodas sąlygas dėl lyties. Ji susijusi su objektyviomis pastato infrastruktūros galimybėmis“, – akcentavo Alytaus sporto centras.
Įstaiga tvirtino suprantanti šios problemos svarbą, todėl bus ieškoma galimų kitokių sprendimų, kurie, atsižvelgiant į esamos infrastruktūros galimybes, padėtų užtikrinti patogesnes sąlygas šeimoms su mažamečiais vaikais ir visų lankytojų privatumą.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba: situacija gali turėti diskriminacijos požymių
Tuo tarpu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės patarėjas Marius Morkevičius AlytusPlius.lt portalui patvirtino, kad minima situacija išties gali turėti diskriminacijos dėl šeiminės padėties ar dėl lyties požymių.
„Tam, kad tokia diskriminacija būtų nustatyta, reikia atlikti teisinį tyrimą, kuriame būtų įvertintos visos susijusios aplinkybės. Tad šiuo atveju rekomenduotume kreiptis į Tarnybą su skundu“, – sakė M. Morkevičius.
Jis teigė, kad Sporto centrui, kaip ir kitoms įstaigoms, kurių paslaugos susijusios su klientų ir klienčių persirengimu, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba rekomenduotų įvertinti lyčiai neutralios infrastruktūros svarbą ir skirti tam didesnį dėmesį bei investicijas.
„Kaip rodo jūsų pateiktas pavyzdys, jos nebuvimas gali sudaryti sunkumų skirtingų lyčių šeimos nariams, pavyzdžiui, į pramogų parką atėjusiam tėčiui su mažamete dukra, arba į baseiną suaugusį sūnų su negalia atvedusiai mamai.
Tad šiuo atveju lyčiai neutralus šeimos kambarys, būtų išties patogi ir naudinga priemonė, kuri prisidėtų prie lygių galimybių užtikrinimo sporto centro lankytojams“, – tvirtino M. Morkevičius.
Autorė: Raimonda Bernatavičienė
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