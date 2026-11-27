Vietą planetos pirmenybėse Kroatija užsitikrino išvykoje įveikdami lenkus (7/2) – 80:69 (25:14, 23:21, 18:14, 14:20).
Kroatija pasaulio čempionate dalyvaus pirmą kartą nuo 2014 metų. Tuo metu lenkams vietą pirmenybėse užtikrino Vokietijos pergalė prieš latvius. Būtent pasaulio čempionai yra trečioji grupės komanda, kuri žengė į pirmenybes.
Nugalėtojams Danko Brankovičius surinko 17 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 29 naudingumo balus, Luko Bozičius – 13 taškų, Jaleenas Smithas – 12, Dario Šaričius – 11 (12 atk. kam., 6 rez. perd.).
Lenkijos rinktinei Jerrickas Hardingas sumetė 19 taškų, Mateuszas Ponitka – 18 (11/11 baud.).
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