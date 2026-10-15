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Dirkstys prabilo apie įkandimą Maslobojevui: „Kitą kartą aiškiau sakyk, ko nori“

2026-10-15 22:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 22:16
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Dominykas Dirkstys prabilo apie vieną labiausiai aptarinėtų savo akistatos su Sergejumi Maslobojevu momentų. „UTMA 19“ turnyre kovotojas mėgino įkąsti varžovui, o dabar paaiškino, kokia mintis slypėjo už tokio poelgio.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Dominykas Dirkstys prabilo apie vieną labiausiai aptarinėtų savo akistatos su Sergejumi Maslobojevu momentų. „UTMA 19“ turnyre kovotojas mėgino įkąsti varžovui, o dabar paaiškino, kokia mintis slypėjo už tokio poelgio.

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Savo paskyroje socialiniame tinkle „instagram“ D. Dirkstys grįžo prie pirmojo raundo pabaigos. Jo teigimu, jis išpildė S. Maslobojevui duotą prašymą.

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„Sieras šiandien laidoje sako: jis kando, nes čia turbūt norėjo būti diskvalifikuotas ar kažką. Senoli, tu pats prašei! Man irgi keista buvo tokį prašymą išgirdus. Būtų paprašęs iš rankos ar kojytės būčiau nujungęs, bet ne, jis įkąsti paprašė. Keistas padaras. Kitą kartą aiškiau sakyk, ko nori. Dabar išpildžiau prašymą ir dar likau kaltas. Kitą kartą Maslobojevui ant šortų prie rėmėjų dar jo sąskaitos numerį užrašykit, nebereikės per „storius“ prašinėt“, – teigė D. Dirkstys.

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Svėrimuose prieš kovą D. Dirkstys S. Maslobojevui siūlė rinktis, kokiu būdu jis nori būti nugalėtas.

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„iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – sakė D. Dirkstys.

„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.

„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.

D. Dirkstys taip pat pabrėžė, kad S. Maslobojevo jėga jam nepaliko įspūdžio: „Jei tie smūgiai, kuriuos jutau, vadinami „kuvalda“, tai aš atominė bomba“.

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