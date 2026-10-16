Išgirdęs, ką kalba Maslobojevas, Dominykas Dirkstys išrėžė be užuolankų: „Senolis pats pradėjo...“

Prie įrašo sportininkas pridėjo atvirą ir emocingą komentarą, kuriame teigė baigęs kovotojo karjerą, tačiau neketinantis nutraukti savo gerbėjų linksminimo.
Įspėjo varžovą
Socialiniame tinkle Dirkstys rašė, kad po kovos apie S. Maslobojevą jau buvo nustojęs kalbėti, tačiau „senolis“ pats pradėjo moralizuoti dėl dalykų, kuriuos yra daręs ir pats. Jis teigė nesuprantantis dvigubų standartų:
„Po kovos apie Sierą jau buvau nustojęs kalbėti. Bet senolis pats pradėjo reikštis ir moralizuoti dėl dalykų, kuriuos pats yra daręs. Juokingiausia, kad kai tą patį daro kiti Lietuvoj – niekas nemato arba viskam randa pateisinimą. Bet kiekvienas LIŪTO žingsnis nagrinėjamas pro 100 kartų didinamąjį stiklą“, – rašė D. Dirkstys.
Pradžioje vaizdo įrašo matomas pats Dominykas, stebintis ir komentuojantis archyvinius vaizdo įrašus kompiuterio ekrane. Jis rodo įvairius epizodus, kuriuose užfiksuotas jo oponentas Sergejus: kaip šis guli ringe po smūgių, krenta ant grindų ar po pralaimėjimų sulaukia medikų pagalbos.
„Aptarkime kelis dalykėlius. Sergejus gauna malkų, jį nukerta. Pirmas dalykas, prieš rankų pakėlimą, ką jis padaro? Jisai iššliažia kaip sliekas iš ringo, prieš visus rankų pakėlimus. Įsikando į lūpą – ką padaro? Nebetęsia kovos“, vaizdo įrašą komentavo D. Dirkstys.
Vėliau vaizdas persikelia į kiemą – Dominykas vilki juodus marškinėlius, dėvi akinius nuo saulės, o ant jo rankos matomas įtvaras. Gestikuliuodamas jis emocingai kalba:
„Ir seras gėjus kažką man bando pasakyti, kai aš galėjau prieš visą areną jam nukąsti ausį ir jis būtų be ausies. Bet aš jo pasigailėjau. O jis man kažką bando pasakyti, kai pats netęsė kovos įsikandęs į lūpą, o man lūžo ranka. Ar tu galvoji su savo galva, Sergejau? Įspėjimas tau duotas, grybas.“
Pabaigoje įrašo jis rašė: „Ir nepamiršk – aš baigiau kovotojo karjerą, o ne karjerą tave nužvengti.“
Prabilo apie aistras sukėlusį epizodą
Primename, kad trečiadienį D. Dirkstys socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino žinutę. Joje buvęs UTMA kovotojas atsakė, kodėl kovos metu mėgino S. Maslobojevui įkąsti į ausį.
„Pirmo raundo gale Sierą uždaužiau, įkandau ir dar mečiau iš ringo.
Norėjau parodyti jam ir jums, kad ringe su juo galiu daryti, ką tik noriu.
Žinutė buvo paprasta: jis manęs nesustabdys. Sustabdyti save galiu tik aš pats“, – rėžė D. Dirkstys.
Primename, kad po neseniai patirtos pakartotinos traumos didžiausiame Lietuvos kovinio sporto turnyre „UTMA 19“ ir netrukus sekusio pareiškimo apie profesionalaus kovotojo karjeros pabaigą, D. Dirkstys išvyko iš šalies.
Nors iš pradžių D. Dirkstys konkrečios kelionės krypties nedetalizavo, sekmadienį jo „Instagram“ paskyroje pasirodė nauji kadrai, atskleidžiantys, kur jis nusprendė pasitraukti nuo šurmulio.
Sportininkas pasidalijo nuotraukomis iš Indonezijos – atvykęs į žinomą Balio salą. Vienoje iš nuotraukų D. Dirkstys įsiamžino oro uoste šalia vietinio pasitinkančio vyro, laikančio lentelę su užrašu „WELCOME TO BALI Domynikas dirkstys“.
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