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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Žalgiris

Meilės mieste – apmaudus antausis: „Žalgiris“ krito prieš „Paris“ ekipą

2026-10-01 23:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-01 23:30
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Kauno „Žalgiris“ neatsitiesė po antradienio pralaimėjimo Eurolygos čempionams. Ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai 78:82 krito ir prieš „Paris Basketball“ ekipą.

Kauno „Žalgiris“ neatsitiesė po antradienio pralaimėjimo Eurolygos čempionams. Ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai 78:82 krito ir prieš „Paris Basketball“ ekipą.

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39

Paryžiaus krepšininkams tai buvo pirma pergalė šio sezono Eurolygoje.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Paris“ – „Žalgiris“

„Paris“: Nadiras Hifi 21 (6/14 dvit., 1/6 trit.), T.J.Warrenas 14, Jaredas Rhodenas 9, Leopoldas Cavalier ir Allanas Dokossi (8 atk. kam.) – po 8.

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„Žalgiris“: Carsenas Edwardsas 19 (3/10 trit.), Ąžuolas Tubelis 18 (7 atk. kam.), Sterlingas Brownas 13, Jonas Valančiūnas 12 (6 atk. kam.).

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Rungtynių eiga:

Nors Jonas Valančiūnas ir atidarė žalgiriečių taškų sąskaitą, greitai „Paris“, kurią truktelėjo Nadiras Hifi, atitrūko 7:2. Edgaras Ulanovas ir Sterlingas Brownas leido „Žalgiriui“ išlyginti kovą (12:10), o po I kategorijos techninę pražangą netrukus užsidirbo kauniečių kapitonas ir Alize Johnsonas – 16:14. Ąžuolas Tubelis po pirmo ketvirčio žalgiriečiams suteikė pranašumą – 19:17.

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Kai šeimininkai pabandė padidinti pranašumą, J.Valančiūnas sumetė baudas (21:23), o kurį laiką liko panašiai nedidelis. Ąžuolui Tubeliui atsakė Jaredas Rhodenas (33:31), tad Tomas Masiulis prašė pertraukėlės. C.Edwardsas smeigė reikalingą tritaškį (34:36), o galiausiai iki kėlinio pabaigos „Žalgiris“ spėjo lyginti rezultatą, bet tuo nepasidžiaugė ilgai – 38:41.

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Žalgiriečiams toliau sekėsi sunkiai, o atakos strigo – 40:48. Marius Grigonis ir S.Brownas skirtumą mažino (47:50), bet paryžiečiai vėl bėgo, kol įgijo rekordinį pranašumą – 56:48. E.Ulanovas surengė taiklių baudų atkarpą (51:56), tačiau po trijų ketvirčių situacija buvo komplikuota – 53:61.

Kai iniciatyvos reikėjo labiausiai, jos ėmėsi C.Edwardsas – 65:67. J.Valančiūnas stojo mesti baudų, pataikė vieną, bet rezultatą lygino ir kitoje aikštės pusėje apsigynė – 69:69. Ą.Tubelis skuodė į greitą ataką (73:69), pataikė ir JV, tačiau „Paris“ ataka taip pat pavyko – 76:76. Liko 3 minutės, N.Hifi grąžino persvarą „Paris“ (79:78), o Maodo Lo gavo bloką. N.Hifi buvo taiklus (81:78), C.Edwardsas liko be taškų ir žalgiriečiai buvo įsprausti į kampą. Laikas tirpo ir prie pergalės artėjo šeimininkai.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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Vargdieni
Vargdieni
2026-10-01 20:58
Nunesk kanistra benzino į savo leningrada
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Grazinkit
Grazinkit
2026-10-01 22:33
Brazdeiki tas bent nebijodavo zaist, grigonis lepsis, edwardsas vienas zaidzia, sudu kruva
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Vvb
Vvb
2026-10-01 19:24
Tokios stiprios sudėties “ant popieriaus” Žalgiris dar niekad neturėjo. Lygį parodė su OLY žaisdami. Bus geras sezonas. Šiandien gaila, kad nėra dviejų įžaidėjų.
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